Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 maggio 2023

DOMANI ZELENSKY A ROMA, AL QUIRINALE DA MATTARELLA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà domani a Roma per una visita lampo prima di spostarsi in Germania. Zelensky sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni che ribadiranno l’appoggio e il sostegno dell’Italia. Possibile un incontro con Papa Francesco. Con quest’ultimo, secondo fonti del Vaticano, non parlerà della “missione di pace” promossa proprio dal Pontefice nei giorni scorsi. Zelensky domani pomeriggio sarà anche ospite in uno speciale della trasmissione Porta a Porta su Rai Uno. Intanto da Kiev si precisa che il presidente ucraino non ha mai chiesto di parlare all’Eurovision Song Contest a Liverpool dove non è previsto un suo intervento.

PAPA FRANCESCO E MELONI AL FORUM NATALITÀ

“Non contrapporre natalità e accoglienza, sono due facce della stessa medaglia”. Si chiude con un monito di Papa Francesco la terza edizione degli Stati generali della natalità. Ospiti della seconda giornata il pontefice e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Parlare di famiglia è un atto rivoluzionario”, dice la premier. “Siamo tutti nati da un uomo e una donna”, ha poi aggiunto sottolineando che per il governo “la maternità non è in vendita, gli uteri non si affittano e i figli non sono prodotti da banco”. Il Papa ha chiesto aiuti concreti alla politica: “La famiglia non è il problema ma la soluzione”. Bergoglio si è rammaricato per una società dove ormai “solo i ricchi possono scegliere se fare o meno i figli”.

AMMINISTRATIVE 2023, SI ELEGGONO OLTRE 700 SINDACI

Da metà maggio tornata elettorale per eleggere Sindaci e Consigli comunali. Al voto, con date fino ai primi di giugno, oltre 700 città dal Nord al Sud dell’Italia. Per le Regioni a statuto ordinario, urne aperte domenica 14 dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 15 maggio dalle 7.00 alle 15.00, con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia, Regione a statuto speciale, si è votato il 2 e 3 aprile. Al voto anche le altre quattro Regioni autonome: in Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta elezioni domenica 21 maggio con ballottaggi il 4 giugno. Urne aperte in Sardegna e Sicilia domenica 28 e lunedì 29 maggio con ballottaggi l’11 e il 12 giugno. La maggior parte delle città chiamate al voto sono piuttosto piccole: popolazione compresa tra i 3mila e i 10mila abitanti.

BANDIERE BLU, LE SPIAGGE MIGLIORI IN LIGURIA E PUGLIA

Sono 226 le località da sogno in Italia che potranno fregiarsi quest’estate dell’ambito riconoscimento di ‘Bandiera Blu’. I luoghi scelti, 16 più della passata edizione, sono stati annunciati a Roma alla presenza dei sindaci premiati. Un successo che riporta l’Italia al quarto posto in Europa per numero di Bandiere Blu ottenute. I riconoscimenti sono andati a 458 spiagge e 84 approdi turistici. Al primo posto tra le regioni italiane si conferma la Liguria con 34 località premiate. Subito dopo la Puglia. Seguono Campania, Toscana e Calabria. La ministra Daniela Santanchè sottolinea: “Bandiera Blu è sinonimo di turismo sostenibile e di qualità”, anche se nel settore c’è ancora “carenza di personale”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

