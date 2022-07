Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 luglio 2022

TELEFONATA CONTE-DRAGHI, LETTA: ANDIAMO AVANTI

Il segretario del Pd Enrico Letta si appella a tutte le forze della maggioranza: “Andiamo avanti, il governo arrivi fino alla fine della legislatura”. E soprattutto, ai 5 stelle il leader democratico chiede di non interrompere la svolta sociale che si è aperta proprio adesso, “perchè le famiglie aspettano risposte sul salario minimo e sul taglio del cuneo”. Se cade il governo, ribadisce Letta, si va al voto. Intanto, la tensione dentro il Movimento 5 stelle resta altissima: Una pattuglia di senatori, infatti, è in pressing perchè si vada allo strappo. Giuseppe Conte cerca un’intesa con il premier Draghi in vista del voto sulla fiducia atteso domani al Senato, i due si sono sentiti al telefono. “I numeri ci sono anche senza i voti del Movimento – dice Antonio Tajani di Forza Italia – la scelta sul futuro del governo spetta al presidente della Repubblica”.

BONOMI DA DRAGHI, DISTANZE SU CUNEO E SALARIO MINIMO

Dopo aver incontrato ieri i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, questa mattina il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio a Palazzo Chigi, durato poco più di un’ora, con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Il leader degli industriali ha ribadito la sua proposta di un taglio del cuneo fiscale di 16 miliardi, destinato per due terzi alle imprese, e ha confermato le sue preoccupazioni sul salario minimo, che a parere di Confindustria potrebbe depotenziare la contrattazione.Polemico il leader della Lega Matteo Salvini, a cui non sono piaciuti questi incontri ristretti a Palazzo Chigi: “Non è giusto che a portare il punto di vista delle imprese venga chiamato un solo soggetto – ha detto – così come i sindacati non sono solo Cgil, Cisl e Uil”.

TASSISTI IN PIAZZA, VERSO MODIFICA A DDL CONCORRENZA

Torna in piazza la protesta dei tassisti. Fumogeni, petardi e centro di Roma blindato per la manifestazione. La capitale è stata assediata dai sindacati delle auto bianche, che temono di venir penalizzati dal ddl concorrenza all’esame della Camera. Il governo vuole aprire il mercato ad altri soggetti come Uber, ma i tassisti non arretrano e non intendono scendere a compromessi. A Montecitorio la discussione sull’articolo 10, quello che riguarda proprio i taxi e gli Ncc, prosegue, ma la maggioranza sta lavorando a una riformulazione, dopo che anche il centrodestra si è sfilato rispetto alla misura prevista dall’esecutivo. L’obiettivo è arrivare a una sintesi che garantisca le diverse sensibilità.

COVID, 12 MILIONI DI OVER 60 IN FILA PER IL VACCINO

Un hub vaccinale ogni 50 mila abitanti, più una serie di altri presidi nelle varie strutture sanitarie. La macchina organizzativa per assicurare la quarta dose agli over 60 si è messa in moto. Secondo i dati dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale, la platea che dovrebbe fare il richiamo in questa fase è stimabile in circa 12 milioni di persone. Il target richiesto alle regioni è di provvedere a 100 mila somministrazioni giornaliere. Nel Lazio stanno riaprendo i drive-in, e anche l’hub della stazione Termini è tornato in funzione. Continua a crescere il numero dei contagiati: nell’ultima settimana c’è stato un aumento dei ricoveri del 35%, mentre è in flessione l’occupazione nelle terapie intensive. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri si dice ottimista sull’adesione alla quarta dose del vaccino da parte degli over 60.

