Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 gennaio 2025

FUMATA BIANCA A DOHA, TREGUA A GAZA VICINA

Si va verso la Fumata bianca nella trattativa per la tregua a Gaza. Nel corso dei negoziati a Doha, Hamas avrebbe accettato la bozza dell’accordo. “Siamo sul punto di veder realizzata l’intesa”, dice il presidente Usa, Joe Biden. Questa prevede la liberazione graduale di 33 ostaggi israeliani nell’arco di 6 settimane, tra questi ci sarebbero 5 soldatesse israeliane, rilasciate in cambio di 250 prigionieri palestinesi. La durata dell’accordo è di 42 giorni. Dall’inizio del conflitto – che va avanti da 465 giorni – sono oltre 46mila le vittime.

MIGRANTI. MELONI: CALANO INGRESSI, BUON LAVORO GOVERNO

Il numero di ingressi irregolari di migranti nell’Ue nel 2024 è diminuito del 38%. Sulla rotta del Mediterraneo centrale, che impatta maggiormente sull’Italia, gli ingressi sono diminuiti del 59%, ma restano 67.000 gli attraversamenti. Numeri in calo anche sulla rotta dei Balcani occidentali, con -78%. Esprime soddisfazione Giorgia Meloni, che parla di “un risultato dovuto all’azione dell’Italia” in apertura del Consiglio dei ministri, durante il quale sono stati approvati diversi provvedimenti. Dal dimensionamento scolastico al disegno di legge sulle Pmi, fino alle nuove risorse per i territori alluvionati dell’Emilia Romagna e del bresciano. La premier ha firmato anche il Dpcm che che modifica i criteri di calcolo dell’Isee. Nel 2025 saranno esclusi i titoli di stato fino ad un massimo di 50mila euro.

DISAGI IN RETE FERROVIARIA AL SUD, RITARDI FINO A 6 ORE

Ancora disagi sulla rete ferroviaria. Ad andare in tilt questa volta è stata la linea Salerno-Reggio Calabria che ha subito forti rallentamenti a causa di interventi tecnici dovuti ai danni provocati dal maltempo. Dall’una di notte i treni notturni hanno accumulato ritardi che hanno raggiunto anche le 6 ore. Pioggia di critiche dall’opposizione. Il M5s chiede l’intervento della premier Giorgia Meloni, mentre Matteo Renzi la butta sul sarcasmo: “a che ora si dimette il ministro Salvini”, si chiede. Alle critiche risponde l’ad di Fs, Stefano Donnarumma: “Un disagio che può’ impattare su migliaia di persone- sottolinea- non sia raccontato come un disastro”.

ENERGIA. DA CALENDA RACCOLTA FIRME PER RITORNO A NUCLEARE

Oltre 73mila firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che preveda il ritorno del nucleare in Italia. Lo annuncia il leader di azione, Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera. “In questo Paese- spiega Calenda- non c’è una discussione scientifica sul tema ma ideologica”. Di questo passo, spiega ancora l’ex ministro, “Si rischia la scomparsa dell’industria manifatturiera in Italia per i costi troppo alti dell’energia”. La proposta di legge prevede che il Governo riattivi le risorse per la realizzazione di centrali nucleari, la costituzione di un’Autorità indipendente di sicurezza nucleare, e l’avvio di una campagna di informazione sul tema.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it