tg-politico-parlamentare,-edizione-del-14-giugno-2024

PAPA FRANCESCO AL G7: IA PUÒ AUMENTARE INGIUSTIZIA TRA NAZIONI

L’intelligenza artificiale è “uno strumento affascinante e tremendo” che “impone una riflessione all’altezza della situazione”. Lo dice Papa Francesco nel suo intervento al G7 di Borgo Egnazia. Di fronte ai leader del mondo, che saluta uno ad uno, il Pontefice parla dei “prodigi delle macchine” e chiede che le decisioni restino “sempre” agli esseri umani o saremo condannati “a un futuro senza speranza”. Poi mette in guardia i leader, perché l’intelligenza artificiale “può portare con sé una più grande ingiustizia fra nazioni”. La premier Giorgia Meloni ringrazia il Santo Padre, oggi impegnato in dieci bilaterali: “Le sue parole sono fonte di ispirazione per ciascuno di noi”, sottolinea.

ILARIA SALIS È LIBERA, PUÒ TORNARE IN ITALIA

Ilaria Salis è libera. La polizia ungherese le ha tolto il braccialetto elettronico, scarcerandola dalla detenzione domiciliare, dove la 39enne si trovava dal 15 maggio. L’insegnante, arrestata l’11 febbraio 2023 con l’accusa di aver partecipato ad aggressioni di militanti di estrema destra a Budapest, può quindi rientrare in Italia. I leader di Verdi e Sinistra Italiana Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni festeggiano. “Finalmente! L’europarlamentare – sottolineano- può tornare in Italia e svolgere la sua nuova funzione a cui l’hanno indicata centinaia di migliaia di elettori e potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli”.

ADDIO PIZZO, LE ‘CYBERMAFIE’ SONO SUL METAVERSO

Hacker professionisti a libro paga, sommergibili radiocomandati e droni per gestire il traffico di droga e di armi, uso dell’intelligenza artificiale. A mettere in guardia le istituzioni sulle cybermafie è il rapporto presentato alla Camera dalla Fondazione Magna Grecia. Lo studio spiega che, agendo nel metaverso e sul dark web, le cybermafie utilizzano l’innovazione tecnologica e l’informatica, affiancando al vecchio pizzo le estorsioni online. Per la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, “la lotta al cybercrime è una priorità e sono stati fatti passi avanti importanti dal Parlamento”. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, avverte che “le mafie mutano insieme alla società e oggi i telefonini sono più potenti dei computer che permisero l’allunaggio”. Ecco perché “pensare di limitare le intercettazioni e tornare ai pedinamenti anni 50 mi fa rabbrividire”, conclude.

UE. SCHLEIN RIUNISCE GLI ELETTI: SAREMO DETERMINANTI

“Lo straordinario risultato delle europee ci consegna un ruolo determinante sui prossimi equilibri”. La segretaria del Pd Elly Schlein riunisce gli europarlamentari appena eletti al Nazareno e osserva che “i numeri e la composizione della nostra delegazione ci chiamano alla responsabilità ma ci danno anche forza”. Per questo la dem gestirà in prima persona “il negoziato, essendo molto chiara sulle condizioni che porremo per la composizione dei prossimi organismi europei”. Intanto la leader del Pd invita a partecipare alla manifestazione decisa ieri con Avs, M5S e più Europa a Roma “contro il premierato e l’autonomia differenziata del Governo Meloni. Non permetteremo- avverte- che vengano compromesse l’unità e la coesione nazionale”.

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 giugno 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it