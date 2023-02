Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 febbraio 2023

RUBY TER, BERLUSCONI ASSOLTO. FI: ORA COMMISSIONE D’INCHIESTA

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. “Il fatto non sussiste”, hanno stabilito i giudici dopo sei anni di processo. Tutti assolti, anche gli altri 28 imputati tra cui Karima el Mahroug, “Ruby Rubacuori”, e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore. Per Giorgia Meloni oggi finisce “una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica”. Antonio Tajani la definisce “tutta una montatura contro Berlusconi”. Forza Italia esulta, parla di “bellissima notizia” e chiede subito una commissione d’inchiesta parlamentare “sull’utilizzo politico della magistratura”. L’alleato Matteo Salvini si dice “Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”.

STOP AUTO INQUINANTI, PER IL GOVERNO “NON È ATTUABILE”

Lo stop alle auto diesel e benzina dal 2035 “non è attuabile” nei tempi indicati dall’Unione Europea. Il governo boccia la decisione presa a Strasburgo. Lo fa Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che sottolinea il ritardo nella costruzione di colonnine elettriche e teme la dipendenza tecnologica dalla Cina sulle batterie. Di “errore grave” e tempi “irrealistici” parla il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che avanza una controproposta a nome del governo: “L’Italia suggerirà di limitare la riduzione al 90%, dando la possibilità alle industrie di adeguarsi”. La maggioranza, che ha votato contro in Europa, annuncia battaglia. “Ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio”, denuncia Fratelli d’Italia, bollandola come “eurofollia”. Per la Lega “lo stop ai motori termici avrebbe un costo sociale altissimo”.

PER BETTINI IL PD DEVE RIPARTIRE DA ULTIMO

Il “vero problema della sinistra è ‘attraversare il diverso’”. Avvicinare “ragazzi di borgata” come il cantante Ultimo, non “regalarli alla destra”. Ultimo, un ragazzo “che rivendica le sue origini popolari, che non ha tradito i suoi amici, ostico al linguaggio corretto”. Goffredo Bettini, lo storico dirigente del Pd, prova a dare una risposta alla crisi di rappresentanza del partito. E inizia da Ultimo. “Perche’ non ce lo siamo mai filati?”, si chiede. Eppure, ricorda, “negli anni Settanta come Federazione dei giovani comunisti andavamo a cercare Barbarossa, Ramazzotti, Venditti cercando di coinvolgerli”. Per Bettini, insomma, “questi giovani dovrebbero essere la benzina della nostra politica”.

IL PREMIO FOTOGRAFICO TERNA ALLA SECONDA EDIZIONE

L'elogio dell'equilibrio, come quello della rete elettrica. Dopo il successo della prima edizione Terna lancia con questo tema il 'Premio Driving Energy 2023 – Fotografia Contemporanea', il concorso gratuito aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore. Sul tema 'Elogio dell'equilibrio' da oggi e fino al 30 giugno, i fotografi sono invitati a interpretare "uno dei concetti-chiave della nostra cultura che, per ricchezza di significati e accezioni, può fornire i più diversi spunti di riflessione artistica e creativa", come segnala la società guidata da Stefano Donnarumma. Il regolamento completo, le modalità di iscrizione e tutte le informazioni sul progetto sono consultabili online sul sito ufficiale del premio.

