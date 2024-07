tg-politico-parlamentare,-edizione-del-15-luglio-2024

ATTENTATO TRUMP, SALVINI CONTRO LA SINISTRA: CREA IL NEMICO

Il Congresso Usa apre un’indagine sui servizi segreti dopo l’attentato a Trump durante un comizio in Pennsylvania. Il Tycoon conferma la sua partecipazione a Milwaukee per la convention repubblicana. Giovedì sarà ufficialmente nominato candidato alla Casa Bianca. Intanto Biden chiede di abbassare i toni: “Non c’è spazio per la violenza in politica”, ha detto il presidente Usa. Matteo Salvini, commentando l’accaduto, punta il dito contro il “clima d’odio” della sinistra che in Italia ha portato a “ben due aggressioni fisiche a Berlusconi”. “La sinistra dovrebbe trovare un po’ di misura, anziché cercare sempre la demonizzazione dell’avversario”, dice il vice premier. Calenda replica: “Su Trump Salvini soffia sul fuoco”.

MELONI A BAGNOLI: INVESTIMENTO STRATEGICO PER L’ITALIA

Una nuova stagione per Bagnoli, per Napoli, la Campania e tutto il Sud. Un’iniziativa cruciale. Giorgia Meloni è a Napoli per “un investimento strategico per l’Italia”: il risanamento del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, per la rigenerazione e riqualificazione urbana dell’area ex Italsider. Un obiettivo che va oltre la dimensione nazionale. Meloni parla di “un bel lavoro di squadra che costituisce le precondizioni per il piano di rigenerazione urbana più ambizioso d’Europa”. Un segnale, aggiunge, anche “a chi pensava che questi territori fossero spacciati, che non avessero speranza, che si potessero mantenere solo con l’assistenzialismo”. La premier assicura: “Dimostreremo a questa gente che si sbagliava di grosso”.

SALVA CASA, M5S: CON IL DECRETO RISCHIO SPECULAZIONE

‘Salviamo Milano e l’Italia dalla speculazione’. M5s annuncia battaglia sul dl ‘salva-casa’ della Lega. Durante una conferenza stampa a Montecitorio il Movimento spiega: “L’iter di approvazione del dl rischia di essere macchiato dall’approvazione dell’emendamento ‘Salva-Milano’. Il vice presidente dei deputati, Agostino Santillo, parla di “scempio giuridico che sa colpo di spugna rispetto alle presunte irregolarità finite sotto i fari della Procura di Milano su oltre 100 progetti edilizi”. La senatrice milanese Elena Sironi ricorda che oltre 50 tra giuristi e studiosi hanno inviato una lettera al legislatore “per scongiurare questa norma di gravità inaudita”.

SPAZIO, L’ITALIA RILANCIA LA BASE DI MALINDI IN KENYA

Rilanciare la base spaziale italiana di Malindi, in Kenya, da dove tra gli anni Sessanta e Ottanta l’Italia ha lanciato in orbita 23 satelliti. E’ più di un’idea, è un progetto già “in atto” e che potrebbe diventare molto importante nei prossimi anni. Lo spiega Teodoro Valente, il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, che parla di investimenti “a nove zeri”. Della base di Malindi si è parlato oggi alla Farnesina per il vertice Italia-Africa sullo spazio. “Rilanciarla può essere un beneficio per l’intera Africa”, sottolinea il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. “Rafforziamo la collaborazione nello spazio tra Italia e Africa”, ha aggiunto il titolare degli Esteri Antonio Tajani.

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 luglio 2024 proviene da Agenzia Dire.

