Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 febbraio 2023

CASO COSPITO, INDAGATO IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è indagato dalla procura di Roma. Il dirigente di Fratelli d’Italia negli scorsi giorni ha rivelato il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell’anarchico Alfredo Cospito al suo compagno di partito Giovanni Donzelli, che le ha utilizzate per attaccare i deputati del Pd in un dibattito alla Camera. Quel documento, secondo l’indagine interna del ministero della Giustizia, non era classificato, né secretato, ma “a divulgazione limitata”. Una tesi che potrebbe non convincere la procura. Delmastro sarà ascoltato domani dai giudici.

MELONI ANNULLA GLI IMPEGNI, “MOTIVI DI SALUTE”

Giorgia Meloni non andrà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. La presidente del Consiglio ha annullato gli impegni dei prossimi giorni “per motivi di salute”, prima fra tutte la 59esima conferenza per la sicurezza che si apre domani in Germania e prosegue fino a domenica. A Monaco ci saranno Kamala Harris, Olaf Scholz, Emmanuel Macron e i vertici dell’Unione europea. La premier era attesa nella mattinata di sabato, anche se da Palazzo Chigi non era mai giunta la conferma definitiva della sua presenza. Annullato anche l’incontro previsto per domani mattina con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Lo scorso 13 febbraio Meloni aveva annullato gli impegni in agenda a causa di uno stato influenzale.

ROTTAMAZIONE CARTELLE, UN SITO PER SAPERE SE C’È DA PAGARE

Arriva la rottamazione facile delle cartelle esattoriali. Una domanda online per sapere quanto c’è da pagare al fisco. L’Agenzia della riscossione ha attivato un servizio online per avere via e-mail l’elenco completo col dettaglio delle cartelle che ciascun cittadino può rottamare, e l’importo del debito dovuto. Grazie a queste informazioni si potrà poi valutare la propria situazione e individuare così i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile. L’agenzia comunicherà l’esito della domanda entro due mesi. Una volta aderito alla tregua fiscale si potrà saldare il debito tutto insieme o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.

STUDENTI A LEZIONE DI COSTITUZIONE IN SENATO

Studenti a lezione di Costituzione in Senato. Parte a palazzo Madama l’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole medie e superiori. Un ciclo di lezioni, in presenza e online, in cui illustri professori illustreranno agli studenti i principali articoli della Carta agli studenti. Saliranno in cattedra il presidente emerito della Corte costituzionale Giuliano Amato, l’attuale vicepresidente Nicolò Zancon e gli ex presidenti di Camera e Senato Violante e Pera. “Il senso di questa iniziativa- ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara – è far conoscere ai ragazzi il significato, l’essenza e la portata della nostra Costituzione”. Per Valditara “non si può essere cittadini consapevoli se non si conoscono i principi fondamentali e lo spirito della nostra Carta”.

GOVERNO: “AIUTARE PMI AD ACCEDERE AL MERCATO DEI CAPITALI”

Il governo è a lavoro per aiutare le piccole e medie imprese nell’accesso al mercato dei capitali: “L’unico possibile per favorire la loro resilienza”. Parola del sottosegretario all’Economia Federico Freni nel corso di un evento alla Camera organizzato da AssoNext. L’esecutivo punta a favorire la capitalizzazione delle imprese senza dover ricorrere per forza al credito bancario. Per Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana Euronext Group, la Borsa “dà agli imprenditori un biglietto da visita che consente di presentarsi sui mercati e trovare finanziamenti alternativi al sistema bancario”. Il presidente di AssoNext, Giovanni Natali, auspica la riforma della Consob e il miglioramento dei regolamenti. Si tratta, dice, di modifiche “che possono essere a costo zero per la finanza pubblica”.

