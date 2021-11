Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 novembre 2021

GREEN PASS, LE NUOVE REGOLE SUI TRASPORTI

Sono oltre tre milioni le persone in Italia ad aver già ricevuto la terza dose. ‘Non dobbiamo abbassare l’attenzione’, dice il ministro della Salute Roberto Speranza che chiede di adeguare le misure in base all’evoluzione della curva. I vaccinati con prima dose sono ora quasi l’87% mentre l’84% ha completato il ciclo. Nel frattempo è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ordinanza con la nuova stretta dei trasporti. Previsto lo stop delle corse, anche di metro, bus e tram, in caso di casi positivi sospetti o misure di sicurezza non rispettate. Il green pass rimane obbligatorio per chi viaggia sui mezzi a rotaia ad alta velocità e nelle grandi stazioni sarà controllato prima di salire a bordo. Su taxi e Ncc massimo due passeggeri, unica eccezione per le famiglie.

POLONIA, LACRIMOGENI CONTRO I MIGRANTI

Ancora tensioni al confine tra Polonia e Bielorussia dove migliaia di migranti sono ammassati davanti al filo spinato sorvegliato dalla polizia. Gli agenti sono accusati di aver sparato lacrimogeni in risposta al lancio di sassi. Sugli scontri e’ intervenuto anche il Cremlino. Putin ha criticato le violenze, condannando l’operato della polizia di frontiera ma ha invitato i leader europei a trattare la soluzione della crisi direttamente con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Per papa Francesco l’annuncio della costruzione del muro rappresenta un ritorno al passato. Alla Polonia sono destinati 114,5 milioni dei 6,4 miliardi di euro del bilancio Ue per la gestione delle frontiere. I fondi “non devono essere usati per costruire i muri”, fa sapere la Commissione europea.

INFLAZIONE, PREZZI IN CRESCITA DEL 3%

Nuova fiammata dell’energia che spinge l’inflazione al rialzo. L’Istat stima a ottobre un aumento dei prezzi del 3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’inflazione aumenta per il quarto mese consecutivo, un fenomeno comune in tutta Europa e negli Stati Uniti. Si è passati in poco meno di un anno da una variazione negativa a una risalita da record. Questi numeri allarmano le associazioni dei commercianti: Confesercenti teme che questa ondata si ripercuota sull’economia e prevede quasi 10 miliardi di consumi a rischio in due anni. I rincari dell’energia e delle materie prime uniti ai problemi della catena di approvvigionamento della logistica rischiano di condizionare il Natale alle porte.

A MATTARELLA LE CHIAVI DI MADRID

Due giorni in Spagna, tra Madrid e Malaga, tra incontri istituzionali e un intervento al Cotec Europa. Per Sergio Mattarella è l’ultima visita di Stato prima della scadenza del suo settennato il 3 febbraio. A Madrid il presidente è stato accolto con gli onori militari dalla famiglia reale. Quindi c’e’ stata la cerimonia con il sindaco della città per la consegna della chiave d’oro al nostro capo dello Stato. “E’ un onore – ha detto Mattarella – simbolo del legame di amicizia tra i nostri Paesi”. Per il presidente della Repubblica un incontro con il premier Spagnolo Pedro Sánchez al Palazzo della Moncloa. A seguire il Capo dello Stato terrà una Prolusione al Congresso dei Deputati.

