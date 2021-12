Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 dicembre 2021

BOLLETTE, 1 MLD PER PAGARLE IN 10 RATE

Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. Lo prevede l’emendamento del governo alla manovra depositato in commissione Bilancio al Senato. Nel pacchetto di modifiche presentato dall’esecutivo anche la riforma dell’Irpef con 4 aliquote e l’esenzione Irap per quasi un milione di autonomi. Ci sono poi 100 milioni per la scuola e viene rifinanziato il bonus tv per il 2022. Gli anziani con redditi bassi riceveranno il nuovo decoder del televisore direttamente a casa. Arrivano le nuove norme contro le delocalizzazioni: le sanzioni crescono del 50%.

A GENNAIO LA PILLOLA ANTI COVID

Da lunedì si allunga la lista delle regioni in zona gialla. Liguria, Veneto, Marche e provincia di Trento affiancheranno Calabria, Friuli Venezia Giulia e Bolzano. Sono sei le regioni che passeranno il Natale in fascia gialla. E nove quelle che superano il livello di allerta per i posti disponibili nelle terapie intensive. Intanto, sono già più di 15 mila le dosi di vaccino somministrate nella fascia di età 5-11 anni. Sul fronte delle cure, le pillole anti Covid saranno presto disponibili in Italia: “Probabilmente da gennaio”, ha annunciato Guido Rasi, consulente del commissario straordinario Figliuolo. L’Ema, infatti, ha dato il via libera. Il farmaco della Pfizer sarà presto disponibile.

AUMENTANO COMPRAVENDITE E PREZZI DELLE CASE

Continua a salire il valore delle abitazioni. Secondo le stime dell’Istat l’indice dei prezzi delle case acquistate dalle famiglie nel III trimestre aumenta dell’1,2% rispetto al trimestre precedente, e del 4,2% nei confronti dello stesso periodo del 2020. A trainare la crescita sono le case nuove.Questo trend si registra in un contesto di crescita vivace dei volumi di compravendita che hanno visto un incremento di quasi il 22%. Da un report realizzato da Casavo emerge che in Italia ci vogliono in media 7 mesi per vendere casa e il trilocale è la tipologia più ricercata.

QUIRINALE. LA ‘CASA DEGLI ITALIANI’ DIVENTA VIRTUALE

Il Palazzo del Quirinale apre virtualmente le sue porte e sbarca su Google Arts Culture, il progetto lanciato nel 2011 dal colosso del Web, che offre una raccolta online di immagini in alta risoluzione e di opere d’arte nei musei e di tour virtuali nei Palazzi storici e delle istituzioni di tutto il mondo. Le sale e gli ambienti del Quirinale e della Tenuta Presidenziale di Castelporziano sono stati digitalizzati con tecnologie all’avanguardia per fornire un’esperienza interattiva: oltre mille immagini in alta definizione; 13 opere d’arte in altissima risoluzione; più di 100 km digitalizzati con Street View; 60 storie per raccontano il palazzo, le collezioni e le opere che custodisce. “La casa degli italiani”, come l’ha spesso definita il capo dello Stato Sergio Mattarella, si apre dunque a percorsi via web per i cittadini di tutto il mondo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 dicembre 2021 proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento