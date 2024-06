tg-politico-parlamentare,-edizione-del-17-giugno-2024

MORTO PRESIDENTE FINCANTIERI GRAZIANO, CORDOGLIO ISTITUZIONI

E’ stato trovato morto questa mattina nella sua casa a Roma il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri e già capo di stato maggiore della Difesa. Per l’uomo, che aveva da poco perso la moglie, non si esclude l’ipotesi del suicidio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla di “un generoso e leale uomo delle istituzioni, capace di mettere sempre al servizio della Repubblica la sua competenza e la sua professionalità”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si dice “sconvolta dalla scomparsa dell’integerrimo servitore dello stato”. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, esprime “vicinanza ai familiari”, sottolineando “le qualità, la preparazione e la competenza” di Graziano.

NAUFRAGI DI MIGRANTI, NADIR SOCCORRE BARCA: 10 CADAVERI

Ancora morti nel Mediterraneo. La nave Nadir della ong Resqship a largo della Libia ha soccorso e portato in salvo 51 persone a bordo di un’imbarcazione in difficoltà, ma per altre 10 i soccorsi sono arrivati troppo tardi. I dieci morti erano nello scafo di una barca in legno. Una seconda operazione di soccorso è avvenuta al largo di Roccella Jonica a seguito del naufragio di una barca partita presumibilmente dalla Turchia. Dodici persone sono arrivate nel porto calabrese dopo essere state soccorse in mare e affidate ai sanitari del 118. Intanto il Viminale informa che sono quasi 24 mila le persone migranti sbarcate in Italia dall’inizio del 2024, meno della metà dell’anno scorso. Di queste 3.197 sono minori non accompagnati. Dei migranti giunti in Italia quest’anno il 20% proviene dal Bangladesh. Seguono gli arrivi da Siria, Tunisia e Guinea.

PREMIERATO E AUTONOMIA IN PARLAMENTO, OPPOSIZIONI IN PIAZZA

Settimana decisiva per le riforme costituzionali. Domani in Senato si vota il premierato, mentre la Camera affronta l’autonomia differenziata. Contro questi due provvedimenti scendono in piazza le opposizioni. Appuntamento domani alle 17.30 a piazza Santi Apostoli a Roma. “Armati” di bandiere tricolore, Pd, Cinquestelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa manifesteranno in “difesa dell’unità nazionale”. Azione manderà una semplice delegazione, mentre Italia Viva non parteciperà. In piazza andranno “le forze della conservazione e dell’inefficienza”, attacca Forza Italia. Mentre il Pd già scalda i motori della consultazione popolare: “Se l’autonomia passerà- annuncia il partito di Elly Schlein- siamo pronti a mobilitarci per il referendum abrogativo”.

QUIRINALE. MATTARELLA IN MOLDAVIA, POI TAPPA IN ROMANIA

Inizia oggi la visita di Stato ai confini orientali dell’Europa per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fino a domani, il capo dello Stato è nella Repubblica di Moldavia, primo presidente italiano a recarvisi. Poi tappa nella Repubblica di Romania alla volta di Bucarest. Due visite altamente simboliche nell’attuale scenario di conflitto scatenato dalla Russia alle porte dell’Europa con l’invasione dell’Ucraina. Il viaggio rappresenta quindi un gesto di grande attenzione al fianco est dell’Unione europea. Oggi Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, arriva a Chisinau, capitale della Moldavia. In programma la visita al Palazzo della Repubblica per un saluto alla presidente Maia Sandu. Domani i colloqui tra i due capi di Stato, al termine dei quali è prevista una conferenza stampa.

