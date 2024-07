tg-politico-parlamentare,-edizione-del-17-luglio-2024

LA CAMERA APPROVA IL DECRETO SCUOLA E SPORT

L’aula della Camera ha approvato il decreto sport e scuola. Ieri il Governo ha incassato la fiducia. Il testo, che scade il 30 luglio, passa all’esame del Senato per il via libera definitivo. Due le misure fondamentali per il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: sostegno e stranieri. Per “una maggiore inclusività”, sottolinea. Per i docenti verranno potenziati i percorsi di specializzazione attraverso una nuova offerta formativa. Le famiglie, inoltre, potranno chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno, anche in caso di supplenti, per garantire la continuità didattica agli alunni più fragili. Gli studenti di origini straniere dovranno acquisire una conoscenza adeguata dell’italiano, con corsi obbligatori e docenti dedicati.

UCRAINA, IN EUROPA ITALIANI DIVISI SUL SOSTEGNO A KIEV

Via libera del Parlamento europeo alla risoluzione di sostegno all’Ucraina. “L’Europa- si legge nel testo- deve continuare a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario alla vittoria”. A Strasburgo, però, la maggioranza di centrodestra del governo Meloni si è spaccata. La Lega ha votato contro, in linea col gruppo dei Patrioti. Forza Italia e Fdi si sono astenute nella parte in cui il Parlamento europeo apre ai bombardamenti ucraini in territorio russo. Su questo punto divisioni anche nel Pd. Fratelli d’Italia si è astenuta anche sulla risoluzione che condanna la recente visita a Mosca del premier ungherese Viktor Orban.

PIER SILVIO BERLUSCONI: LA POLITICA SAREBBE UN SUICIDIO

“La politica sarebbe un suicidio”. Dopo Marina, anche Pier Silvio Berlusconi taglia ogni ipotesi di una discesa in campo. Presentando i palinsesti Mediaset, il secondogenito dei Berlusconi spiega: “Non posso non confessare che sento il fascino della politica, l’idea mi piacerebbe ma non fa per me”. Quanto all’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a suo padre, lanciata da Matteo Salvini, l’ad Mediaset commenta: “Non siamo stati informati e coinvolti, ovvio che qualunque cosa per ricordarlo a noi figli fa piacere” ma “non mi sono piaciute le modalità”. Quindi la stoccata al sindaco di Milano: “A Sala dico, ‘di’ se sei favorevole o no. Non rompere’. Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica”.

POLITICI-CANTANTI, LA ‘PARTITA DEL CUORE’ FINISCE AI RIGORI

La politica scende sul campo di calcio per la partita del cuore. La sfida con i cantanti, vinta dai politici ai rigori, è stata giocata ieri a l’Aquila, capitale italiana della cultura 2026 e viene trasmessa stasera su Rai 1. I proventi saranno destinati a sostegno di due ospedali pediatrici di Roma e l’Aquila. In campo tanti leader di partito. Capitano della squadra il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il ruolo di mister al presidente del Senato Ignazio La Russa. In gol anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, su assist di Matteo Renzi. I due hanno seguito i rigori abbracciati. Un’immagine, pubblicata dal leader di Italia Viva, che il calcio ha reso “possibile”.

Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 luglio 2024

