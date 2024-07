tg-politico-parlamentare,-edizione-del-18-luglio-2024

URSULA VON DER LEYEN RIELETTA ALLA COMMISSIONE UE

Ursula von der Leyen riconfermata presidente della Commissione europea con 401 sì, 284 contrari e 15 astenuti. I voti a favore sono andati oltre la maggioranza dei 360 necessari, anche se non sono mancati franchi tiratori. Nel suo intervento davanti alla sessione plenaria dell’Europarlamento, la presidente rieletta ha annunciato il Green deal nei primi 100 giorni di mandato, un commissario per il Mediterraneo, uno per la Difesa, uno alla Semplificazione e un neo commissario alla crisi abitativa. Non è mancato un attacco a Viktor Orbán e al suo viaggio a Mosca da Putin. “Non permetterò agli estremisti di distruggere l’Ue”, ha detto von der Leyen. Tra le forze che l’hanno sostenuta Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi. Fratelli d’Italia e la Lega di Salvini hanno votato no.

DOMICILIARI BIS PER GIOVANNI TOTI, “FINANZIAMENTO ILLECITO”

Altra tegola giudiziaria per Giovanni Toti. La Procura di Genova ha emesso una nuova misura cautelare agli arresti domiciliari. Il governatore della Liguria è accusato di finanziamento illecito per la vicenda degli spot elettorali pagati, secondo l’accusa, sottobanco da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo per le elezioni comunali del 2022. Indagati anche l’ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, l’ex senatore e proprietario di Primocanale, Maurizio Rossi, e l’ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada. I leader del campo progressista- Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni- sono oggi in piazza a Genova per chiedere le dimissioni di Toti.

LAVORO. CALDERONE: “63MILA ISPEZIONI DA INIZIO ANNO”

Nel primo semestre del 2024 “siamo già a circa 63mila ispezioni”. Lo dice la ministra Marina Calderone, in audizione davanti alle commissioni Lavoro di Camera e Senato. La ministra spiega che nel 2023 c’è stato “un calo di denunce di infortunio con esito mortale”, che ammontano a 1.041. Questo non significa, ha sottolineato, che non si debba “riflettere sui fatti di cronaca terribili”, come la vicenda del bracciante indiano Satnam Singh, morto a Latina. L’obiettivo del governo, annuncia Calderone, è predisporre norme efficaci e aumentare i controlli anche grazie alle assunzioni di nuovi ispettori. Il bando arriverà entro luglio.

TLC, AGCOM: NEL 2023 UN MERCATO DA 27 MILIARDI

Il mercato delle telecomunicazioni nel 2023 supera i 27 miliardi di euro. Si arresta una tendenza alla riduzione in atto da anni, anche se persiste, rispetto al 2019, una flessione di circa il 10%. Sono i dati della Relazione annuale di Agcom presentata alla Camera. Crescono in particolare le risorse della rete fissa, il cui riassetto delle proprietà, precisa l’Autorità, rappresenta “un evento di fondamentale importanza” e avrà “importanti ricadute per l’attività regolamentare”. Il presidente Giacomo Lasorella rileva infine che “la situazione di quotidiani e periodici pone al legislatore la questione di una nuova legge sull’editoria”.

