Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 ottobre 2021

COMUNALI, CENTROSINISTRA VINCE A ROMA E TORINO

Vittoria netta del centrosinistra a Roma e Torino. Roberto Gualtieri e Stefano Lorusso sono stati eletti sindaci, hanno battuto Enrico Michetti e Paolo Damilano. Sconfitte per i partiti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che si sommanno a quelle al primo turno a Milano e Napoli. Ai ballottaggi si è votato ieri e oggi in 65 Comuni, tra cui 10 città capoluogo, coinvolti complessivamente 5 milioni di elettori. Il dato più evidente è quello della bassa affluenza che si attesta poco sotto il 50%, quasi dieci punti in meno rispetto al primo turno.

PORTO DI TRIESTE, SCONTRI TRA MANIFESTANTI E POLIZIA

Tensione al porto di Trieste: guerriglia tra agenti e i portuali schierati nella battaglia contro il Green pass. Le forze dell’ordine hanno sfollato con cariche, lacrimogeni e idranti i manifestanti che stazionavano davanti al Varco 4, dove venerdì scorso è iniziata la protesta. Gli scontri sono continuati nelle vie della città e duemila manifestanti si sono radunati in piazza Unità d’Italia. I portuali non mollano e annunciano lo sciopero fino a giovedì. Matteo Salvini e Giorgia Meloni attaccano ancora la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Idranti contro lavoratori pacifici mentre nulla si è fatto per impedite l’assalto alla Cgil”, dicono i leader del centrodestra. Intanto, continua l’attività del porto di Trieste anche se in maniera rallentata.

MATTARELLA: CONTRASTARE DERIVA ANTI SCIENTIFICA

Le violenze di piazza contro il Green pass “sorprendono e addolorano”, in un momento di ripresa come questo. Sergio Mattarella condanna “comportamenti che creano tristezza, più che allarme, perché si infrangono contro il senso civico e di responsabilità della stragrande parte dei nostri concittadini”. Parlando a Pisa, per l’apertura dell’anno accademico, il presidente della Repubblica spiega che c’è “l’esigenza di contrastare la deriva antiscientifica che si registra nel Paese”. La scienza “ci ha consegnato i vaccini”, ricorda il Capo dello Stato, eppure c’è chi vuole “bloccare il futuro e riportare tutto al passato”.

INCHIESTA MASCHERINE, ARCURI INDAGATO

Domenico Arcuri, l’ex commissario all’emergenza Covid, è stato interrogato dai pm e risulta indagato per abuso d’ufficio e peculato nell’ambito dell’indagine sulla fornitura di mascherine, che coinvolge diversi imprenditori.Il capo di Invitalia è iscritto anche per il reato di corruzione, ma su questa fattispecie le toghe romane hanno sollecitato l’archiviazione. L’inchiesta ha già portato la Guardia di Finanza a sequestrare oltre 800 milioni di mascherine provenienti dalla Cina risultate “non regolari”.

