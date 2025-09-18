tg-politico-parlamentare,-edizione-del-18-settembre-2025

CAMERA APPROVA SEPARAZIONE CARRIERE, OPPOSIZIONE PROTESTA

Via libera dall’Aula della Camera alla separazione delle carriere tra pm e giudici con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura, ora il testo passa al Senato per l’ok definitivo, ci sarà poi il referendum confermativo. In Aula si scatena la bagarre con l’opposizione che protesta contro la riforma e per la mancanza di comunicazioni da parte del governo sulla situazione a Gaza. La premier Giorgia Meloni parla di “riforma storica e attesa da anni”, assicura. Per la leader del Pd Elly Schlein è una “riforma che non affronta i nodi cruciali della giustizia, fatta di propaganda”.

BRENNERO. MELONI: OPERA MONUMENTALE, CAPACI DI FARE COSE GRANDI

“Noi siamo capaci di fare cose grandi e ce lo dobbiamo ricordare”. E’ quanto rivendica la premier Giorgia Meloni, partecipando all’abbattimento del diaframma nel cunicolo del Tunnel ferroviario del Brennero. Un progetto “monumentale- sottolinea- e decisivo”, che porterà “benefici dal punto di vista ambientale e per il nostro tessuto produttivo”. Alla cerimonia partecipa anche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che cita anche il Ponte sullo Stretto prevedendo che “nel 2032 passera’ il primo treno tra la Calabria e la Sicilia”.ALMASRI. GIUNTA CAMERA CHIEDE CHIARIMENTI SU BARTOLOZZI

La Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio ha approvato, a maggioranza, la proposta di richiedere gli atti al Tribunale dei ministri e alla Procura di Roma sul caso di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto al ministero della Giustizia, in relazione alla liberazione del torturatore libico Almasri. Le opposizioni, in protesta, non hanno partecipato al voto. Fdi critica la posizione del presidente della Giunta, Devis Dori di Avs) e del relatore Federico Gianassi del Pd, intervenuti contro la proposta. Ylenja Lucaselli commenta: “La terzietà è stata dimenticata”.SCUOLA. PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE DA AVS: BASTA CLASSI POLLAIO

Basta classi pollaio. Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per portare le scuole ad avere non più di venti alunni per classe. Il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni spiega che nelle prossime settimane saranno raccolte le firme in tutta Italia.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di “rimettere al centro del dibattito politico e istituzionale il valore della scuola pubblica”. Il testo prevede come coperture i fondi che il governo ha destinato alle scuole private.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it