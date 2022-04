Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 aprile 2022

UCRAINA, MOSCA LANCIA L’OFFENSIVA A EST

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato alla Farnesina il sindaco ucraino di Melitopol, Ivan Fedorov. “Ancora una volta ci troviamo davanti a racconti dai quali emerge un quadro tragico. Continuiamo a dare il massimo per fermare le atrocità in Ucraina”, sottolinea Di Maio. Intanto, è partita l’offensiva della Russia nell’est dell’Ucraina per il controllo del Donbass e del corridoio terrestre fino alla Crimea occupata. L’attacco coinvolge un fronte di 480 km, l’obiettivo è il pieno controllo della regione. Si registrano missili su numerosi distretti orientali, Mosca riferisce di lanci su 13 obiettivi, mentre la Cina annuncia di voler aumentare il “coordinamento strategico” con la Russia. Gli Stati Uniti, comunica la Casa Bianca, lavorano a nuove sanzioni contro la Russia da varare nei prossimi giorni.

UCRAINA, UNICEF: 6 MILIONI DI PERSONE SENZA ACQUA

Dopo più di un mese di ostilità, le reti idriche ed elettriche dell’Ucraina sono devastate. L’Unicef lancia l’allarme: “Sei milioni di persone lottano ogni giorno per avere acqua potabile, uno dei bisogni umani più essenziali”. L’Unicef è preoccupata non solo del fatto che “in questo momento in città come Mariupol e Kharkiv ci sono migliaia di bambini e bambine sotto assedio, sfollati, nascosti in rifugi, sotto le metro o drammaticamente in fuga che non bevono né mangiano da giorni, ma anche che esistono, proprio per loro, rischi altissimi di contrarre malattie come la polio e il morbillo, che potrebbero avere effetti devastanti, sia in termini di salute che di diffusione del contagio”.

GOVERNO ALLA RICERCA DEL GAS, DRAGHI NON VA IN AFRICA

Il premier Mario Draghi, contagiato dal Covid nei giorni di Pasqua, continuerà a lavorare nella sua casa di campagna a Città della Pieve, ma dovrà rinunciare al viaggio in Angola e Mozambico. Quindi, a trattare sulle forniture di gas alternative a quello russo, andranno i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani. La strategia italiana prevede un rafforzamento degli acquisti di gas dagli altri paesi, come già successo con l’Algeria, per superare la dipendenza dai contratti con la Russia. A livello europeo, però, Draghi punta anche su un tetto al prezzo del gas russo e a un nuovo Recovery plan sull’energia per ottenere nuove risorse e andare in soccorso dell’economia senza fare altro deficit.

CONTE E IL RUSSIAGATE, SPUNTA UNA CENA SEGRETA

Giuseppe Conte, oggi capo politico del Movimento 5 stelle, torna al centro della vicenda del Russiagate, per il ruolo svolto quando era presidente del Consiglio. Secondo un’inchiesta di Repubblica, il 15 agosto del 2019 l’allora segretario alla Giustizia degli Stati Uniti, Bill Barr, incontrò segretamente a cena in un ristorante del centro di Roma Gennaro Vecchione, il capo del Dis, il dipartimento per la sicurezza. L’allora presidente americano Donald Trump inviò Barr nella capitale per indagare su una eventuale complicità di Matteo Renzi nell’inchiesta che svelò il furto delle mail di Hillary Clinton per opera dei servizi russi. Conte raccontò al Copasir di aver autorizzato il colloquio del segretario americano nella sede del Dis, senza rivelare nulla della cena, nè di altri incontri che Barr potrebbe aver avuto in un altro viaggio romano a settembre. Le rivelazioni di Repubblica aprono un caso politico. Luciano Nobili di Italia viva accusa direttamente Giuseppe Conte: “Avrebbe barattato il sostegno di Trump al suo governo con la rivelazione di segreti dalla nostra intelligence”. Ma è tutto il partito di Renzi a criticare l’ex premier. Durissimo Ettore Rosato che attacca: “Uso dei servizi segreti per fini personali e politici. Subalternità imbarazzante alla Russia di Putin. Questo e molto altro è Giuseppe Conte.

