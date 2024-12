Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 dicembre 2024

ALLA CAMERA FIDUCIA SULLA MANOVRA, OK SENATO DOPO NATALE

Il governo alla Camera pone la fiducia sulla manovra. Il voto domani per poi passare al Senato, dove il via libera definitivo arriverà dopo Natale. Attimi di caos stamani ad avvio di seduta, per il ritardo del governo a causa di problemi sulle coperture economiche, poi risolti. Tra le novità del testo, il cumulo della previdenza obbligatoria e complementare per poter andare in pensione anticipata a 64 anni. Per il Ponte sullo stretto 1.4 miliardi in più. Dieci milioni nel 2025 per gli psicologi a scuola, mentre saltano gli aumenti delle tariffe autostradali. Niente norma sull’aumento degli stipendi dei ministri non parlamentari. Retromarcia sulla web tax: continuerà a colpire solo i big.

MIGRANTI, A BRUXELLES MELONI PROMUOVE “SOLUZIONI INNOVATIVE”

Rafforzare il concetto di “Paesi sicuri”, sostenendo “soluzioni innovative” sulla questione migranti. È il focus della riunione promossa a Bruxelles dalla premier Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo, assieme ai colleghi danese e olandese. L’incontro era aperto a Cipro, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Polonia, Svezia e Ungheria e alla presidente della Commissione Ue von der Leyen. La discussione “si è incentrata sull’esigenza di disporre di un quadro normativo sempre più chiaro ed efficace”, riferisce Palazzo Chigi. Per Elly Schlein, che a Bruxelles ha incontrato i leader del Partito socialista Ue, l’iniziativa italiana è “un plateale fallimento”. I centri “sono vuoti e rimarranno vuoti”, ha detto la segretaria Pd.

PD-M5S-AVS CONSEGNANO 120MILA FIRME PER IL SALARIO MINIMO

Centoventimila firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione del salario minimo a 9 euro l’ora. A raccoglierle i parlamentari di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito democratico che stamane le hanno consegnate alla Camera. Prima flash-mob in Piazza Montecitorio con lo slogan ‘Salario minimo subito’. “Quattro milioni di lavoratori poveri in Italia e il Governo non sta facendo nulla”, ha spiegato Valentina Barzotti, esponente M5S. La dem Cecilia Guerra sottolinea che nel nostro Paese, “la questione salariale è enorme e c’è bisogno almeno di una tutela di base”. Per Avs, “l’occupazione è sempre più povera, del salario minimo c’è ancora più bisogno”.

INPS MOBILE, NUOVA VERSIONE PER L’APP CHE SIMULA LE PENSIONI

Simulazione della pensione futura, consultazione dei cedolini e dei pagamenti, aggiornamenti sull’assegno unico. Sono alcuni dei servizi che saranno più accessibili grazie alla app INPS Mobile, presentata oggi nel suo nuovo look. Il presidente dell’Istituto Gabriele Fava spiega che la nuova versione è “semplice, fruibile e diretta a tutti”. INPS Mobile è scaricabile da domani e consente un facile accesso da smartphone e tablet. Nel 2024 la app ha registrato 3,66 milioni di download. Sono 40 i servizi di consultazione, tra cui il bonus nido, la dichiarazione ISEE, le informazioni previdenziali, lo stato di una domanda Naspi.

