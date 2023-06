Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 giugno 2023

PD. SCHLEIN LANCIA L’ESTATE MILITANTE

“E’ arrivato il momento di mobilitarci insieme sulla nostra agenda, proponiamo un’estate militante”. La segretaria del Pd Elly Schlein, apre la direzione nazionale Pd, mettendo al centro i temi della giustizia sociale, lavoro e conversione ecologica. Dalla dem poi un invito sul fronte delle alleanze a “non pensare di essere autosufficienti, abbiamo bisogno di costruire sinergie con le altre forze alternative alla destra”. Sul Pnrr attacca la premier Giorgia Meloni perchè il rischio è quello di avere “la prima donna premier che taglia i nidi”. Infine lancia per il 14 e 15 luglio un’iniziativa con i sindaci sull’autonomia e prima, il 30 giugno “una grande iniziativa sulla casa”.

M5S. GRILLO: BRIGATE E PASSAMONTAGNA? UNA BOUTADE

“Fermatevi. Era una boutade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio?”. Beppe Grillo prova a spegnere le polemiche dopo le parole di sabato in piazza. Oggi torna con un video in cui immagina che, prendendo sul serio le sue parole, alcune persone abbiano deciso di creare brigate di cittadinanza per compiere lavori socialmente utili. Il fondatore del Movimento Cinque Stelle invita quindi ironicamente il governo a reagire con una legge che abolisca “l’abuso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili”. Le parole di Grillo di sabato hanno creato non poche tensioni nel Pd e c’è chi, come l’ex assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, ha deciso di lasciare l’assemblea nazionale del partito. Per lui “è stato un errore politico partecipare alla manifestazione”.

INTERCETTAZIONI. NORDIO: TUTELEREMO LA SEGRETEZZA

Tiene ancora banco il capitolo giustizia. Sul tema caldo delle intercettazioni il governo intende attuare l’articolo 15 della Costituzione “che afferma la libertà e la segretezza delle conversazioni”. Lo puntualizza il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, spiegando che l’esecutivo al momento è intervenuto per tutelare “la persona citata nelle conversazioni”, ma poi vuole anche “tutelare la dignità e la libertà di chi conversa in riservatezza”. Il Guardasigilli intende anche comunque salvaguardare “le indagini per i grandi crimini della delinquenza organizzata”. Sul fronte centrista Italia Viva assicura che “lavorerà per rafforzare la riforma della giustizia”, perchè ci sono “punti condivisibili, ma anche punti irrisolti, come la separazione delle carriere e il problema delle correnti all’interno della magistratura”.

GUERRA. PAPA: VIOLENZA SESSUALE CRIMINE VERGOGNOSO

La violenza sessuale, utilizzata come arma di guerra, è una realtà diffusa. Papa Francesco denuncia “questo crimine vergognoso” e invita a non “stancarsi mai di dire no alla guerra e alla violenza”. Il Papa si rivolge quindi ai sopravvissuti alle violenze, assicurando loro che “il Signore vede la vostra dignità” e vi considera “preziosi”. Francesco ha ricevuto il comitato Organizzatore del Congresso Eucaristico Nazionale degli Stati Uniti d’America. Un’occasione per invitare i fedeli ad impegnarsi con maggiore zelo a essere discepoli missionari del Signore. “Mi vengono in mente – ha concluso- due gruppi di persone che dobbiamo andare a trovare sempre. Gli anziani, che sono la saggezza di un popolo, e gli ammalati, che sono la figura di Gesù sofferente”.

