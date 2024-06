tg-politico-parlamentare,-edizione-del-19-giugno-2024

AUTONOMIA. OPPOSIZIONI LAVORANO A REFERENDUM ABROGATIVO

Non si placa lo scontro sull’autonomia differenziata. La riforma è stata approvata questa mattina dalla Camera, dopo una nottata di confronto parlamentare. “Basta con l’assistenzialismo per il Sud- ribadisce Giorgia Meloni- sarà un’Italia più giusta”. Di “riforma epocale” parla il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Di tutt’altro parere il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. “Il centrodestra ha commesso un errore”, dice l’esponente di Forza Italia. Le opposizioni, che ieri sono scese in piazza contro le riforme del governo, lavorano a un referendum abrogativo. “Una vergogna secessionista”, la definisce il Pd.

CONTI PUBBLICI. GIORGETTI: “TAGLIO CUNEO È MUST DA CONFERMARE”

Commissione europea torna ad applicare le regole di bilancio. E manda in procedura di infrazione per deficit eccessivo sette paesi, tra cui Italia e Francia. Una scelta “ampiamente prevista”, spiega il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, frutto della “applicazione delle vecchie regole del patto di stabilità”. Il ministro rivendica “un percorso di responsabilità finanziaria sostenibile” e sottolinea che “bisogna essere selettivi, privilegiando gli interventi più utili”. E tra questi il taglio del cuneo per il ministro “è un must, un impegno assolutamente inderogabile”. Intanto l’ufficio parlamentare di bilancio stima che l’aggiustamento dei conti pubblici necessario per rispettare il nuovo quadro di regole è attorno al 0,5% di Pil all’anno e per il 2025 la manovra è quantificata in 20 miliardi.

MATTARELLA RILANCIA UNA DIFESA COMUNE EUROPEA

La Ue deve “dotarsi di una difesa comune per dare una risposta deterrente all’aggressività della Russia”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita ufficiale in Romania, dove ha incontrato il presidente Klaus Iohannis. Il presidente della Repubblica ha parlato anche della rissa alla Camera dei giorni scorsi definendola “indecorosa” e ha chiesto che l’Unione europea si doti di “tempi decisionali più veloci, perché i problemi non aspettano i tempi lunghi di procedure interminabili”. Sull’avanzata delle destre, Mattarella ha sottolineato che “chiunque fa parte dell’Ue” deve avere come “riferimento invalicabile” alcuni valori come “la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto della dignità di ogni persona”.

INCHIESTA FANPAGE, SCONTRO CIRIANI-PD ALLA CAMERA

Gioventù nazionale non gestisce alcun fondo legato al Servizio civile nazionale. Lo precisa il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, a proposito dell’inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Immagini, attacca il Pd, che dimostrano come “stia rispuntando la mala pianta del fascismo, della violenza e dell’odio”. Una tesi che Ciriani, in aula alla Camera, smentisce: “Sono altri di diverse ispirazioni che manifestano comportamenti illiberali e talvolta violenti”, dice. Il Pd non ci sta e ribatte: “C’è una certezza, dopo la violenza degli ultimi giorni in aula e nelle piazze ora sappiamo che il frutto non è caduto lontano dall’albero”.

L’articolo Tg Politico parlamentare, edizione del 19 giugno 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it