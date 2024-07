tg-politico-parlamentare,-edizione-del-19-luglio-2024

STRAGE DI VIA D’AMELIO. IL RICORDO DI MATTARELLA E MELONI

La strage di via D’Amelio del 1992, arrivata 57 giorni dopo l’attentato di Capaci, “ha costituito l’apice della strategia terroristica condotta dalla mafia”. Lo ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea come “con atti spietati di guerra si voleva piegare lo Stato e sottomettere la società. Le Istituzioni e i cittadini lo hanno impedito”. Per il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone “hanno dimostrato che la criminalità organizzata non è invincibile. Il loro esempio è un faro per il presente e per il futuro”. La premier Giorgia Meloni sottolinea che “la lotta alla mafia è una priorità assoluta, e non smetteremo mai di combattere per una società libera dalla paura e dall’oppressione mafiosa”, conclude Meloni.

OK DALLA CAMERA AL DECRETO CASA, PASSA AL SENATO

Il decreto casa, che contiene misure urgenti di semplificazione edilizia e urbanistica, è stato approvato dall’Aula della Camera con 155 sì, 79 no e 9 astenuti. Ora passa all’esame del Senato. Il testo, modificato dalla Commissione Ambiente, dà il via libera alle mini-abitazioni, riducendo il limite minimo della superficie da 28 a 20 metri quadrati per i monolocali, da 38 a 28 per i bilocali. Aumentano le tolleranze costruttive e diventa più facile il cambio di destinazione d’uso. Negozi e studi al piano terra o nei seminterrati potranno diventare case o b&b. Per ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini il decreto aiuta “milioni di italiani ostaggio della burocrazia” ed è “la prima risposta alla tassa sulla casa del progetto Von der Leyen”.

REFERENDUM LAVORO, CGIL CONSEGNA FIRME IN CASSAZIONE

Una delegazione della Cgil ha consegnato in Cassazione le firme raccolte per i quattro quesiti referendari sulla sicurezza sul lavoro, gli appalti e contro il Jobs act. Per il segretario Maurizio Landini sono “le firme di quattro milioni di cittadini e cittadine che chiedono di cambiare le leggi sbagliate e vogliono affermare la libertà di non essere precari, di non essere sfruttati, di non morire sul lavoro”. Intanto nel fine settimana inizia la campagna di raccolta firme per il referendum abrogativo della autonomia differenziata, promosso da un ampio cartello di associazioni e forze politiche di opposizione.

AGRICOLTURA. COLDIRETTI: EUROPA AUMENTI FONDI PAC

La nuova Commissione europea deve aumentare il budget per l’agricoltura per non mettere a rischio il sistema agroalimentare italiano che vale 620 miliardi. E’ l’appello del presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’Assemblea nazionale, all’indomani dell’elezione di Ursula Von der Leyen alla guida dell’esecutivo Ue. Per l’associazione servono più risorse per colmare il gap con Usa e Cina. Secondo il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida “la centralita’ dell’agricoltura e’ un modo per garantire l’ambiente, invece di sottoporre i nostri imprenditori a regole rigide”. Il ministro annuncia per la “settimana prossima” la nomina del commissario straordinario per contrastare la diffusione del granchio blu e mette in campo l’esercito per abbattere i cinghiali.

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 luglio 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it