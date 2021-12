Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 dicembre 2021

COVID, LA GERMANIA ELOGIA L’ITALIA

“Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella italiana”. La cancelliera Angela Merkel lancia l’allarme Covid in Germania e loda la gestione della pandemia nel nostro Paese. Berlino introduce restrizioni in base alla regola cosiddetta delle “2G”: gli spazi pubblici sono consentiti solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid. Si tratta insomma di un lockdown per non vaccinati. In Italia da lunedi’ entreranno in vigore le norme del super green pass. Le somministrazioni del vaccino in eta’ pediatrica partiranno dal 16 dicembre, e saranno effettuate con doppia puntura a distanza di tre settimane l’una dall’altra, ma con dosaggio ridotto a un terzo rispetto a quello degli adulti. In Lombardia, aumentano i ricoveri in terapia intensiva e riapre l’ospedale in Fiera a Milano, con due moduli da 16 posti letto.

CRESCE L’OCCUPAZIONE MA È PRECARIA E MASCHILE

Cresce l’occupazione ma l’aumento riguarda in gran parte gli uomini ed è caratterizzata da contratti di tipo precario. L’Istat segnala infatti che ad ottobre si osserva un aumento, in due mesi, di oltre 140mila occupati e un saldo positivo di 35mila posti rispetto a settembre. Si tratta in ogni caso di quasi 200mila occupati in meno se paragonati coi livelli precedenti la pandemia. L’occupazione femminile, in particolare, è ferma. Per questo il Pd chiede “scelte radicali per liberare il lavoro delle donne”. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, avverte che “la ripresa della occupazione sta determinando precarietà”.

TIM, IL GOVERNO VALUTA IL GOLDEN POWER

La proposta di Kkr è alle fasi iniziali e il Governo eserciterà i poteri previsti dalla legge se ci sarà un’Opa nei confronti di TIM. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che in un’informativa alla Camera spiega come la proposta di Kkr non sia vincolante. ‘Il Governo sta seguendo il dossier con grande attenzione’, assicura Giorgetti. Al momento ‘non c’è titolo ad assumere formali iniziative di Golden Power’ ma se ‘Kkr o chiunque altro dovesse formalizzare il lancio di un’Opa, allora si attiverà la procedura’. Dal ministro poi, aperture ad eventuali sinergie tra TIM e Open Fiber. Delusi i sindacati che lamentano grandi incertezze e auspicano un incontro a breve col governo per avere indicazioni più concrete.

TORNA ATREJU, IL NATALE DEI CONSERVATORI

Torna Atreju, la tradizionale festa di Fratelli d’Italia, giunta alla 23esima edizione. Dopo un anno di pausa, a causa dell’emergenza covid, il partito di Giorgia Meloni festeggia in piazza Risorgimento, a due passi da San Pietro, dal 6 al 12 dicembre. Come sempre ci saranno libri, musica e dibattiti. E vista la vicinanza alla feste, spazio anche per il mercatino di Natale e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il piatto forte, però, saranno gli ospiti politici. Sul palco sfileranno praticamente tutti i leader di partito. Sono infatti previsti Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Enrico Letta, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico.

