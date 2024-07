tg-politico-parlamentare,-edizione-del-2-luglio-2024

BRACCIANTE MORTO A LATINA, ARRESTATO IL TITOLARE DELL’AZIENDA

È stato arrestato Antonello Lovato, il titolare dell’azienda agricola per cui lavorava Satnam Singh. I magistrati hanno firmato l’ordinanza parlando di “una condotta disumana”, priva dei più basilari valori di solidarietà. Per i pm il bracciante indiano “poteva essere salvato”. Il gip contesta il reato di omicidio doloso per la morte del 31enne lasciato abbandonato con un braccio tranciato dopo l’incidente sul lavoro occorso il 19 giugno scorso. Lovato, scrivono i magistrati, ha voluto “occultare quanto accaduto per evitare che venissero alla luce le condizioni di irregolarità e sfruttamento nelle quali versava il lavoratore”.

ANIA: NEL 2023 6 MILIARDI DANNI DA CATASTROFI

È di 100 miliardi di euro la somma pagata dagli enti assicurativi nel mondo per incidenti legati a catastrofi naturali. Di questi 6 solo in Italia. Ad annunciarlo è la presidente di Ania, Maria Bianca Farina, durante l’assemblea annuale dell’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Gli italiani tuttavia si proteggono ancora poco dal punto di vista assicurativo contro le calamità naturali. Solo il 6% delle 35,3 milioni di unità abitative esistenti ha una copertura contro questi eventi. A portare il proprio saluto all’assemblea anche la premier Giorgia Meloni. “Il settore assicurativo è un alleato di cui famiglie e imprese non potrebbero fare a meno- ha detto- e contribuisce a garantire la stabilità finanziaria degli assicurati e del sistema economico nel suo complesso”.

PROPOSTA DI LEGGE PD, CONTRIBUTO PER PAGARE LA BABY SITTER

Un contributo di 2.400 euro all’anno alle famiglie con reddito fino a 20 mila euro per poter pagare la baby sitter per 20 ore mensili o altri servizi come i centri estivi. È quanto prevede la proposta di legge del Pd, a prima firma Michela Di Biase, presentata oggi a Montecitorio. La capogruppo Chiara Braga spiega che si tratta di una “misura strutturale e non spot per sostenere le famiglie e il lavoro delle donne”. La primafirmataria auspica che il testo possa avere un “sostegno bipartisan” e prevede “un click day per accedere al finanziamento, rivolto a una platea potenziale di 400 mila bambini tra i 3 e i 12 anni”.

EUROPEI. ABODI: “ITALIA ASSENTE, UNA RESA MORALE”

“Una resa morale”. Il ministro dello Sport Andrea Abodi non usa giri di parole per commentare l’uscita della nazionale italiana dagli Europei. Gli azzurri, dice “sembravano assenti. Questo- per il ministro- deve smuovere riflessioni, così che possa esserci un punto e accapo”. Per Abodi bisogna “ripartire dall’autocritica”, compresa l’assenza di nuovi talenti calcistici. Un discorso che l’esponente di governo allarga oltre il campo di calcio: “Bisogna accorciare la distanza dai giovani- osserva- andando loro incontro e ascoltando le loro esigenze, offrendo delle opportunità”.

