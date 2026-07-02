tg-politico-parlamentare,-edizione-del-2-luglio-2026

VIGILANZA RAI. È STALLO, SI DIMETTONO TUTTI I COMPONENTI

I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo ‘stallo’ provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale poichè le minoranze non sono d’accordo con l’elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro del Cda in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. “È una decisione sofferta ma necessaria -spiega Floridia- Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito”. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione, sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra.

VENEZUELA. CDM DELIBERA STATO EMERGENZA DI 6 MESI PER SOCCORSO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all’estero in Venezuela della durata di sei mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si e’ reso necessario, d’intesa col ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l’attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

GARANTE PRIVACY: “PROTEGGERE DATI CONTRO RISCHI IA”

Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale. Lo dice il Garante della Privacy che, nella sua relazione annuale, sottolinea i rischi di “colonizzazione del pensiero” legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è “al centro di una nuova guerra fredda”. Nel 2025 l’Autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti, tra l’altro, il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. “La protezione dei dati svolge un ruolo centrale”, dice il presidente Pasquale Stanzione.

ASSICURAZIONI. MELONI ALL’ANIA: “TUTELA PER FAMIGLIE E IMPRESE”

Il settore assicurativo “è un pilastro essenziale del sistema Italia”, che offre “tutele a famiglie e imprese”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un messaggio all’assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l’obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno “per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia”. il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in un messaggio, invita le assicurazioni a non concentrarsi “sui rischi redditizi” per non lasciare “scoperti quelli più difficili da prezzare”. L’algoritmo, avverte, “deve aiutare e non sostituire l’assicuratore”.

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