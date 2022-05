Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 maggio 2022

ARRIVA IL DECRETO AIUTI, OCCUPAZIONE RECORD

Arriva il decreto aiuti per sostenere l’economia. Il tentativo del governo è quello di realizzare uno scudo anti inflazione per difendere famiglie e imprese dal caro prezzi. Il taglio delle accise sui carburanti viene prorogato all’8 luglio e garantirà uno sconto alla pompa di 30 centesimi per benzina e diesel, e una riduzione anche dai rialzi del metano. Intanto, riparte l’occupazione. L’Istat rileva a marzo un aumento di 81 mila unità rispetto a febbraio e di 804 mila su marzo dell’anno scorso. La metà dei casi riguarda i dipendenti a termine, la cui stima raggiunge i 3 milioni e 150 mila, il valore più alto dal 1977. Il tasso di occupazione si attesta al 59,9%, con gli occupati che tornano a superare i 23 milioni.

BUFERA SUL MINISTRO RUSSO LAVROV

Polemiche dopo l’intervento di Sergej Lavrov, ieri a ‘Zona Bianca’ su Rete 4. Il ministro degli Esteri russo ha attaccato l’Italia e la stampa occidentale per poi azzardare un paragone tra nazisti e ucraini. “Anche Hitler era ebreo – la tesi di Lavrov – gli antisemiti più ardenti sono di solito ebrei”. Una dichiarazione che ha spinto oggi Israele a convocare l’ambasciatore russo, mentre lo Yad Vashem ha definito le frasi di Lavrov “false e deliranti”. Di uguale avviso Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma. Per il presidente del Copasir Adolfo Urso Lavrov ha pronunciato “una montagna di fake news”. Si tratta di “un’onta per l’Italia”, dice il segretario Pd Enrico Letta.

SINDACATI DA DRAGHI: SERVONO PIÙ RISORSE

Un intervento da 6-7 miliardi non è sufficiente di fronte alla crisi sociale ed economica in atto. I leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, all’indomani del I Maggio, incontrano il premier Mario Draghi. E chiedono di reperire più risorse per far fronte all’inflazione e al caro energia. Per Landini serve uno scostamento di bilancio. Il leader della Cisl chiede l’aumento della tassazione sui super-profitti delle multinazionali e la redistribuzione di tutto l’extra-gettito IVA. Bombardieri spiega che sul tavolo ci sono diverse opzioni come “la decontribuzione, il bonus e il cuneo fiscale”. In ogni caso, avvertono i confederali, le misure devono riguardare soprattutto le fasce di reddito più basse.

MATTARELLA: IL CINEMA OLTRE LA CRISI

Italia e cinema, “un destino inscindibile”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il valore del nostro cinema in occasione della presentazione dei candidati ai premi David di Donatello 2022. Un settore, ha sottolineato il Capo dello Stato durante la cerimonia al Quirinale, “che ha permesso di far conoscere l’Italia nel mondo e di farla apprezzare per i suoi talenti”. I due anni di pandemia hanno rappresentato “un colpo durissimo” per il nostro cinema che però oggi “sta vivendo una stagione di crescita attraverso la crisi”. L’impegno del nostro Paese, ha poi ribadito parlando dei fondi del Pnrr destinati al settore, è vivo: “la cultura è un vettore indispensabile dello sviluppo”, ha concluso Mattarella.

