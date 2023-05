Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 maggio 2023

GOVERNO AL LAVORO PER TAGLIO STRUTTURALE CUNEO FISCALE

Governo al lavoro per rendere strutturale l’intervento del cuneo fiscale. All’indomani del Consiglio dei ministri convocato il primo maggio per approvare le riforme in materia di occupazione, la ministra Elvira Calderone spiega che l’esecutivo vorrebbe estendere al 2024 il taglio del cuneo, al momento fissato fino a fine anno. “Bisogna agire con prudenza con attenzione ai conti”, spiega. A chi punta il dito sull’eliminazione delle causali per i contratti a termine, aumentando così la precarietà, la ministra spiega di aver cancellato soltanto quelle di difficile applicazione affidandole alla contrattazione collettiva e territoriale. Intanto, per le categorie produttive bene gli interventi ma non bastano. Confcommercio chiede di detassare gli aumenti. “Bene- dice Coldiretti- ma ci vuole di più visto che gli italiani hanno tagliato la spesa alimentare del 5% nel primo bimestre del 2023”.

MATTARELLA: IL ‘MADE IN’ IN AGRICOLTURA È VINCENTE

L’Italia ha prodotti “di straordinaria eccellenza”, l’agricoltura è “strategica per la nostra economia”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando a Cesena la 40° edizione del “Macfrut”, l’esposizione internazionale della fiera ortofrutticola, vetrina importante per i produttori e i professionisti del settore. “L’Italia – sottolinea il capo dello Stato – ha sempre dimostrato di essere protagonista negli interscambi internazionali e si è sempre giovata dell’apertura dei mercati”. Per questo, è l’invito del presidente, “la tutela e il supporto all’export sono fondamentali”. Nel corso della visita Mattarella ha incontrato anche i ragazzi delle scuole che lo hanno accolto con applausi all’arrivo al Teatro Bonci dove ha fatto il suo intervento.

TORNA A CRESCERE L’INFLAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA

Torna a crescere l’inflazione, in Italia e in Europa. Secondo le stime preliminari delìl’Istat è all’8,3% sull’anno, contro il 7,6 di marzo. L’accelerazione si deve, in prima battuta, all’aumento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati. Rallenta il cosiddetto carrello della spesa, con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona ma resta comunque altissima +12,1%. Dati di nuovo in accelerazione anche per il complesso dell’eurozona, con l’inflazione che tocca quota 7%, in lieve rialzo rispetto al 6,9 registrato a marzo. Si tratta del primo rialzo dell’inflazione dopo la discesa iniziata nel novembre scorso dai livelli record toccati nel 2022.

SONDAGGI, CRESCONO FDI E PD; GIÙ LA LEGA

Cresce il Partito democratico, in calo la Lega, Fratelli d’Italia inverte il trend negativo. Secondo un sondaggio Swg il partito di Giorgia Meloni interrompe la sua flessione e guadagna uno 0,2% nel consenso degli italiani. Un’inversione di rotta dopo la discesa delle ultime settimane. Fratelli d’Italia si conferma sempre al primo posto con il 28,8% del gradimento popolare. Sale ancora il Pd, saldo al secondo posto. Il partito di Elly Schlein guadagna uno 0,4% e si porta al 21,5. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle, stabile al 15,3%, seguito dalla Lega al 9. Il partito di Matteo Salvini perde 0,3 punti rispetto alla settimana scorsa. Dietro c’è Forza Italia che racimola uno 0,2 e si attesta al 6,8%.

