Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 marzo 2021

SCUOLE CHIUSE SE IL VIRUS MORDE

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nelle zone rosse e non solo. Coi contagi in risalita a causa del diffondersi delle varianti, anche le regioni in zona gialla o arancione, ma con un tasso di incidenza superiore a 250 contagiati ogni 100mila abitanti, potranno disporre la chiusura degli istituti. È la principale novità del dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo. Perplessità sono state espresse da parte dell’Anci. Secondo il presidente Antonio Decaro bisognava accompagnare la sospensione delle lezioni in presenza con lo stop alla movida.

