tg-politico-parlamentare,-edizione-del-2-settembre-2024

CASO SANGIULIANO, LE OPPOSIZIONI CONTRO IL MINISTRO

Si complica il giallo politico dell’estate. L’influencer campana Rosaria Boccia, 41 anni, e il suo ruolo di “consigliera” del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Dopo l’interrogazione delle opposizioni che chiedono a che titolo la donna sia coinvolta negli eventi del G7 cultura, dal ministero hanno negato che abbia un incarico ufficiale. Eppure una mail e alcune foto pubblicate nelle ultime ore dimostrano tutt’altro: Boccia era tra i destinatari di comunicazioni riservate e partecipava alle riunioni al dicastero. Pd e Cinquestelle tornano ora all’attacco e chiedono le dimissioni del ministro, mentre Italia Viva non esclude una mozione di sfiducia ad personam. “È solo gossip estivo”, ribatte Fratelli d’Italia.

LIGURIA. IL CAMPO SI ALLARGA, M5S E IV APPOGGIANO ORLANDO

Prove di campo largo in Liguria. Il Movimento 5 stelle ha deciso di sostenere Andrea Orlando, candidato del Pd alla regione. “È una scelta di unità”, spiega Giuseppe Conte dopo il passo indietro del candidato pentastellato, Luca Pirondini. “Orlando è la figura più autorevole”, esulta il Pd, che invita Italia Viva a sostenere “con coerenza” l’ex ministro della Giustizia, tagliando i ponti col centrodestra regionale. Intanto, dopo l’inchiesta che ha travolto Giovanni Toti, il centrodestra è ancora alla ricerca del candidato che sfiderà Orlando. “Bisogna scegliere entro questa settimana”, incalza la Lega, che invita a puntare su un candidato civico.

IL PAPA AI CONFINI DELLA TERRA, DIECI GIORNI TRA ASIA E OCEANIA

Dieci giorni di viaggio, mai così tanti e mai così lontano. Papa Francesco è pronto a spingersi ai confini sud-orientali del mondo. Quarantaquattro ore di volo e 33mila km tra Asia e Oceania. Un lungo viaggio che lo condurrà in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore, dove incontrerà autorità civili e religiose, parteciperà a cerimonie e celebrerà messe. Bergoglio torna così a coltivare il sogno della missione in prima persona, del viaggio come strumento di conoscenza, valutazione, condivisione e apprendimento. Il papa raggiungerà infatti comunità cristiane giovani: la speranza, ha sottolineato prima di partire, è di lasciarsi ispirare e imparare nuovi modelli di vita.

GERMANIA. ALLE REGIONALI VOLA L’ULTRADESTRA DELL’AFD

Vola l’ultradestra in Germania. L’Afd vince le elezioni regionali in Turingia. È la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra esce vittorioso alle urne. Con il 33% stacca nettamente i centristi della Cdu, lontana di circa 10 punti. Testa a testa invece tra i due partiti in Sassonia. In Turingia scatta ora il rebus alleanze. Con gli estremisti di destra impossibilitati a governare da soli che difficilmente troveranno altre forze politiche disposte a dargli il loro appoggio. Sul fronte opposto da registrare il crollo dell’Spd. I socialisti del cancelliere Scholtz non raggiungono la doppia cifra e ora sentono tutta la pressione di un Paese in gran parte scontento delle politiche sull’immigrazione e sul sostegno all’Ucraina.

