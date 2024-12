Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 dicembre 2024

OK AULA CAMERA ALLA MANOVRA, DOPO NATALE SÌ DEFINITIVO AL SENATOLa manovra incassa l’ok della Camera dei deputati. Questa mattina l’Aula ha espresso parere favorevole alla fiducia, con 211 sì e 117 contrari, mentre l’approvazione definitiva è prevista in serata. Il provvedimento si appresta a sbarcare in Senato subito dopo Natale, non prima di un passaggio in commissione Bilancio di palazzo Madama. Tra le novità previste: si potrà cumulare previdenza obbligatoria e complementare per l’uscita anticipata a 64 anni. Al Ponte sullo Stretto sono stati assegnati 1,4 miliardi in più. Nel 2025 dieci milioni andranno per gli psicologi a scuola, mentre sono saltati gli aumenti delle tariffe autostradali. Attenuata la stretta sulle criptovalute e la web tax, con il ritorno della soglia dei 750 milioni di fatturato.

MELONI VEDE VON DER LEYEN. AL CENTRO MERCOSUR, MIGRANTI E AUTOMOTIVEOltre un’ora di colloquio tra la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, questa mattina a Bruxelles. Al centro dell’incontro, non annunciato nei giorni scorsi, le prospettive la crisi dell’automotive, l’accordo Ue-Mercosur, e la questione migratoria. Le due leader, fanno sapere da Palazzo Chigi, hanno concordato di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la complementarietà tra il Piano Mattei italiano per l’Africa e la Strategia europea Global Gateway. “Con Giorgia Meloni- ha scritto Von dr Leyen su X- abbiamo discusso della necessità di dare nuova vitalità al ruolo dell’Europa sulla scena globale”.

ENRICO LETTA LASCIA IL PARLAMENTOEnrico Letta lascia il Parlamento. La Camera ha votato e accettato oggi le dimissioni dell’ex premier, che ha deciso di lasciare Montecitorio per dedicarsi alla sua attività di professore. Prima del voto ci sono stati interventi trasversali di stima nei suoi confronti. “La ringraziamo per il ruolo che ha sempre svolto con onore”, ha riconosciuto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. “Aver servito l’Italia è stato il più grande onore della mia vita”, ha detto Letta nel suo intervento di saluto. Al suo posto subentra Rosanna Filippin.

STOP AI BOTTI DI CAPODANNO, ECCO LA PROPOSTA LEGGE DI AVSUna proposta di legge per vietare i ‘botti’ di Capodanno, che ogni anno causano vittime e feriti non solo tra gli esseri umani, ma anche tra gli animali. A presentarla è stato alla Camera il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Devis Dori. Lo scopo è rendere più difficile la vendita e l’uso dei fuochi più pericolosi e limitare l’uso degli altri tipi di esplosivi per i minorenni. Ogni anno, ha spiegato Dori, “i botti di Capodanno provocano enormi danni sia agli animali che all’ambiente, ma anche alle persone. Questa legge è volta a vietarne l’utilizzo. Noi- ha concluso il deputato di Avs- pensiamo che ci siano altri modi per festeggiare, e a quelli di Capodanno preferiamo i botti dello spumante”.

