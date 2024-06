tg-politico-parlamentare,-edizione-del-20-giugno-2024

LAVORO. DOPO MORTE DI SANGH SABATO MANIFESTAZIONE A LATINA

Sabato sciopero del settore agricolo e manifestazione in prefettura a Latina alle 17. Dopo la morte di Satnam Singh cresce l’indignazione. Per il segretario della Cgil Maurizio Landini “siamo di fronte a un atto di vera e propria schiavitù” che non rappresenta un caso isolato, perchè “lo sfruttamento e il caporalato sono la regola in pezzi interi di economia”. La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà alla manifestazione di sabato: il bracciante indiano, scandisce, “è una vittima dello sfruttamento”. Poi, chiama in causa Giorgia Meloni: “Sulle morti sul lavoro ci siamo rivolti più volte alla presidente del Consiglio per lavorare insieme, ma non abbiamo avuto nessuna risposta”. Intanto oggi un’altra vittima del lavoro agricolo nel lodigiano: un diciottenne di Brembio è stato travolto da un pezzo di un trattore.

AUTONOMIA. IL RAMMARICO DI FONTANA: “DELUSO DA RISSA DEPUTATI”

“Triste, deluso e amareggiato”. Il giorno dopo l’ok definitivo all’autonomia differenziata, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, torna sulla rissa scoppiata in Aula una settimana fa che ha portato alla sospensione del pentastellato Leonardo Donno e del leghista Igor Iezzi. “Certamente è stata una cosa molto brutta- sottolinea- spero non si verifichi più perché tutti rappresentano le istituzioni e bisogna comportarsi in una maniera consona alle istituzioni che si rappresentano. Secondo Fontana, la maxi-rissa in un’aula parlamentare, con tanto di pugni e spintoni, è stata “una brutta” scena per tutto il Paese. Al termine di una seduta fiume durata tutta la notte, il ddl sull’autonomia è diventato legge. Proteste durissime delle opposizioni che già annunciano il ricorso al referendum abrogativo.



MORTO ARNALDO CESTARO, FECE CONDANNARE L’ITALIA PER LA DIAZ

È morto a Vicenza Arnaldo Cestaro, 85 anni, il militante di Rifondazione Comunista che fece ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per le torture alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Cestaro fu una delle vittime che denunciò l’Italia per le violenze di quella notte e contribuì a ottenere la condanna di Roma nel 2015. “Dobbiamo ringraziare Arnaldo per aver portato avanti con determinazione la lotta per la verità e la giustizia”, dicono dal suo partito. Nel 2001 Cestaro aveva 62 anni. Uscì dalla Diaz con le braccia, le gambe e dieci costole rotte dai poliziotti che fecero irruzione.

LAVORATORI DOMESTICI IN CALO, AUMENTANO GLI ITALIANI

Nel 2023 i lavoratori domestici che hanno versato contributi all’Inps sono 833.874, in calo dall’anno precedente del 7,6%. E’ quanto emerge dal report Inps, realizzato con Nuova Collaborazione, associazione dei datori di lavoro domestico. La metà di loro sono badanti e aumenta la quota di italiani passati, in 10 anni, dal 23 al 31%. Il presidente dell’Inps Gabriele Fava osserva che il lavoro domestico rappresenta un “importante pilastro che contribuisce ai bisogni di cura delle famiglie, sempre in crescita”. In vista poi del 2050 “quando gli over 65 saranno il 35% della popolazione bisogna ripensare il sistema di welfare”, avverte. Alfredo Savia, presidente di Nuova Collaborazione, chiede che “il lavoro di cura assuma un ruolo centrale nelle politiche e non sia relegato alle famiglie, con aiuti fiscali duraturi”, anche per favorire la regolarizzazione di chi invece oggi è in nero.

