Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 febbraio 2022ï¿¼

UCRAINA, MAGGIORANZA DIVISA SULLE SANZIONI

Sara’ il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a riferire in Parlamento sulla crisi ucraina. Pd e Cinque Stelle chiedono sanzioni dure nei confronti di Vladimir Putin, d’intesa con l’Unione europea. Piu’ prudenti le posizioni di Lega e Forza Italia. L’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell esorta la Russia a revocare il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche dell’Ucraina orientale e a mantenere i propri impegni. L’Europa condanna fermamente la decisione del presidente Putin di riconoscere i territori di Donetsk e Luhansk come entità indipendenti e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali aree. Il premier britannico Boris Johnson in un discorso in Parlamento ha annunciato sanzioni contro 5 banche russe e tre oligarchi vicini al presidente Putin.

ISTAT. INFLAZIONE GENNAIO AL +4,8%, NON ACCADEVA DAL ’96

L’inflazione a gennaio registra una forte accelerazione, raggiungendo un +4,8% che non si registrava da aprile 1996, quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività registrò la medesima variazione tendenziale. E’ quanto rileva l’Istat. Secondo le stime dell’istituto accelerano a gennaio i prezzi del cosiddetto ‘carrello della spesa’: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, che passano da +2,4% di dicembre a +3,2%. Infine, accelerano anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, in aumento dello 0,3%.

BERLUSCONI, VOCI DI NOZZE CON MARTA FASCINA

Nuovo matrimonio all’orizzonte per Silvio Berlusconi. Nulla di ufficiale ancora, ma si moltiplicano le voci di nozze tra l’ex premier e la sua attuale fidanzata, la deputata di Forza Italia Marta Fascina: 85 anni lui, 32 appena compiuti lei. Ci sarebbe già la data: il 21 marzo, primo giorno di primavera. I due, fidanzati ufficialmente da due anni, sono stati fotografati sabato mentre si scambiavano un bacio allo stadio dove l’ex premier era andato a vedere il Monza, squadra di calcio di sua proprietà e domenica a passeggio lungo il lago, a Lecco. Per Berlusconi sarebbe il terzo matrimonio, dopo quello con Carla Dall’Oglio, madre dei suoi primi due figli, e poi quello con Veronica Lario, terminato in maniera burrascosa nel 2009, dopo tre figli. Prima di Marta Fascina c’è stata la storia con Francesca Pascale, che alla notizia delle nozze sorride: “Come al solito il presidente ci dimostra che l’amore non ha età”.

IL PAPA INCONTRERA’ MATTARELLA

Il 27 febbraio Papa Francesco incontrerà in privato il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, prima della messa conclusiva dell’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, in programma a Firenze. A Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, Bergoglio riceverà i saluti del sindaco di Firenze Dario Nardella. Alle 9.30, nella Sala d’Arme, il Papa incontrera’ alcune famiglie di rifugiati e profughi. Alle 10.30, nella basilica di Santa Croce, il Papa presiederà la celebrazione eucaristica, al termine del quale il cardinale Bassetti pronuncerà un ringraziamento.

