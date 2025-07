tg-politico-parlamentare,-edizione-del-22-luglio-2025

MO, PIZZABALLA: “A GAZA SITUAZIONE MORALMENTE INACCETTABILE”

“L’aiuto umanitario non solo è necessario, è una questione di vita o di morte. Rifiutarlo è una condanna”. E’ netto sulla situazione a Gaza il Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. Il cardinale parla durante una conferenza congiunta con il Patriarca ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III. “Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo – sottolinea Pizzaballa – provoca danni profondi ed è un’umiliazione difficile da sopportare”. Per il cardinale, da giorni in Medio Oriente anche per portare aiuti umanitari dopo l’attacco israeliano alla parrocchia latina, quello che ha visto a Gaza “è moralmente inaccettabile e ingiustificabile”.

REGIONALI, VERTICE CENTRODESTRA: “COMPATTI”, MA SI CERCA ACCORDO

Ancora nessun accordo nel centrodestra in vista delle prossime regionali. Nella serata di ieri i leader Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi si sono riuniti per sciogliere i nodi sul tavolo, a partire dal Veneto dove l’uscente Luca Zaia ha esaurito i mandati. Al termine del vertice si è parlato di “clima di grande cordialità” e dell’inizio di un confronto “costruttivo sui candidati”, ma tutto è stato rimandato a un nuovo incontro previsto per la prossima settimana. Sul fronte centrosinistra, invece, ieri è andato in scena un primo incontro tra Elly Schlein, Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca, con focus sulla Campania. L’obiettivo è definire le regole d’ingaggio del confronto che porterà all’investitura di un candidato governatore, data anche qui l’impossibilità di correre di nuovo per De Luca.

FINE VITA, LAURA SANTI MORTA IN CASA A PERUGIA: LA SCELTA SPETTA A NOI

La giornalista 50enne Laura Santi è morta a casa sua, a Perugia, in seguito all’auto-somministrazione di un farmaco letale. Accanto a lei il marito Stefano, sempre vicino anche negli ultimi anni di battaglia sul fine vita. Affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, spiega l’Associazione Luca Coscioni, dopo anni di progressione della malattia, la giornalista aveva avuto il via libera dalla Asl il mese scorso, dopo due anni e mezzo dalla richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario, civile e penale. “Qualsiasi vita resta degna di essere vissuta anche nelle condizioni più estreme”, le sue parole in una lettera. “Ma- conclude- siamo noi e solo noi a dover scegliere”.

PREMIO ITALIA-ISRAELE 2025 A MATTEO SALVINI

È stato assegnato al vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini il premio Italia-Israele 2025. A consegnarlo l’ambasciatore di Israele a Roma, nel corso di una cerimonia nella sala del Cenacolo a Montecitorio. Il diplomatico israeliano ha elogiato Salvini per “il coraggio di assumere pubblicamente delle posizioni coraggiose e spesso di rottura”. Salvini si è detto onorato: “Non è un premio comodo. Il conflitto- ha sottolineato- può cessare domattina con la restituzione degli ostaggi, la scelta è solo di Hamas”.

