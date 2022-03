Tg Politico Parlamentare, edizione del 22 marzo 2022

ZELENSKY ALLA CAMERA, DRAGHI: L’ITALIA È CON VOI

Un lungo applauso ha accolto il videomessaggio di Volodymyr Zelensky a Montecitorio. Il presidente ucraino ha parlato undici minuti a deputati e senatori, ricordando che la guerra continua con il suo carico di vittime. “Sono 117 i bambini uccisi, ogni giorno porterà via altre vite, le armi russe non smettono di uccidere”, dice alla Camera. Il presidente ha spiegato che Kyev e’ “al limite della sopravvivenza”, mentre avrebbe bisogno “di vivere nella pace, come Roma”. Zelensky parla anche della situazione drammatica di Mariupol, dove “non c’è più niente, solo rovine, era una città di 500mila abitanti, come Genova”. In aula prende la parola il premier Mario Draghi: assicura che l’Italia è al fianco dell’Ucraina, che vorrebbe vedere membro dell’Unione europea. Al popolo ucraino Draghi riconosce la “resistenza eroica” contro i russi. Il presidente del Consiglio italiano promette “aiuti, anche militari”.

GUERRA E PACE, LA MAGGIORANZA SI DIVIDE

Turbolenze interne alla maggioranza dopo la decisione del governo di aiutare il popolo ucraino a contrastare l’invasione russa con l’invio di armi. Alcuni parlamentari di Lega e M5s hanno disertato il videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky a Montecitorio, davanti alle Camere riunite. Poco dopo il presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato che l’Italia darà ulteriori aiuti militari a Kyev. Un passaggio che non è piaciuto a tutti, a cominciare da Matteo Salvini. “Non mi viene da applaudire quando si parla di armi”, ha detto il leader della Lega. Il presidente della commissione Esteri del Senato Vito Petrocelli ha poi invitato ad “uscire da un governo co-belligerante”, aprendo un caso nel M5s. Italia Viva ne ha chiesto le dimissioni dalla Commissione. Per il segretario dem Enrico Letta il gioco di chi ha disertato l’aula per non ascoltare Zelensky e’ stato un indecoroso balletto.

LEGGERO AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE E DEL PIL

Leggero aumento dell’occupazione a tempo pieno in Italia nel quarto trimestre 2021. L’Istat rileva che e’ aumentato dello 0,3% rispetto al terzo trimestre 2021 e del 6% rispetto al quarto trimestre 2020. Lo stesso andamento si osserva per il Pil, in aumento rispettivamente dello 0,6 per cento e del 6,2%. Su base congiunturale, la crescita dei dipendenti si osserva in termini sia di occupati, sia di posizioni lavorative del settore privato extra-agricolo, che aumentano moderatamente nell’industria e nei servizi, ma più marcatamente nelle costruzioni.

CYBER SECURITY ITALIA, LE NUOVE SFIDE

Minacce dal cyberspazio, infrastrutture critiche che possono finire sotto attacco di ‘criminali digitali’, la sicurezza informatica dal comparto industriale a quello della cultura. Sono alcuni dei temi affrontati nel convegno organizzato dal fondatore della piattaforma no profit Cyber Security Italy Marco Proietti, alla presenza di numerosi esperti delle istituzioni, da Maria Tripodi e Angelo Tofalo delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, al presidente del Copasir Adolfo Urso. Da piu’ parti e’ emersa la necessita’ di integrare la sicurezza fisica e quella informatica, per i singoli individui e per le comunità. Centrale il potenziamento dell’Agenzia nazionale cosi’ come varare una serie di misure per le piccole e medie imprese per arrivare a un’unità cibernetica.

