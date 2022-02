Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 febbraio 2022

UCRAINA, DRAGHI: SOPRUSI NON VANNO TOLLERATI

“Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati”. Il premier Mario Draghi, ospite della Cei a Firenze, ribadisce la posizione del governo nella crisi ucraina. L’Italia aderisce alla linea europea sulle sanzioni, ha chiarito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, spiegando in Parlamento che le misure contro Mosca devono funzionare da deterrente per ulteriori azioni da parte di Putin. Il leader della Lega Matteo Salvini chiede prudenza, per non mettere a rischio gli interessi italiani.

PAPA FRANCESCO: 2 MARZO GIORNATA DI PACE

Il Papa lancia un appello per rispondere alla violenza con “le armi di Dio”. Bergoglio promuove una giornata di pace, il 2 marzo, mercoledì delle ceneri, e invita i credenti a trascorrerla affidandosi alla preghiera e al digiuno. Francesco auspica che “la regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”. All’Udienza generale il Papa parla del suo dolore per il peggioramento della situazione in Ucraina, nonostante gli sforzi diplomatici e chiede che tutte le parti coinvolte si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni.

STELLANTIS, PRIMO ANNO CON UTILI RECORD

Stellantis chiude il bilancio del primo anno con ricavi per 152 miliardi di euro e un utile netto di quasi 13 miliardi e mezzo. Lo comunica il gruppo automobilistico nato il 16 gennaio 2021 dalla fusione tra Fca e il gruppo Peugeot. Il confronto con i bilanci aggregati del 2020 delle due case mostra che gli utili si sono triplicati. Stellantis ha annunciato che i risultati ottenuti consentono di pagare ai dipendenti un premio aggiuntivo, che in Italia sarà in media di 450 euro a testa. “La notizia che si possano dare soldi ai lavoratori e che si riconosca il loro lavoro è positiva”, sottolinea il segretario della Cgil Maurizio Landini, che però invita i vertici dell’azienda a pensare al futuro e a fare scelte per il Paese.

CONTE SALUTA IL CAMPO LARGO: È UNA FORMULA ASTRATTA

Il Campo largo, l’alleanza di Centrosinistra tra Pd, M5s e Leu, e’ “una formula astratta”. Il giorno dopo il voto del Senato sul caso Open, Giuseppe Conte chiede chiarezza agli alleati. A Palazzo Madama i pentastellati hanno votato contro la richiesta di Renzi di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta. Il Pd e Italia Viva, invece, hanno votato a favore. “Si tratta di valori non negoziabili, va fatta chiarezza”, dice il leader dei grillini. E aggiunge: “Se i politici hanno dei percorsi preferenziali e dicono che i pm hanno violato la costituzione non è il campo largo che ci interessa”.

