Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 luglio 2021

NO GREEN PASS, DOMANI MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA

Proteste in tutta Italia domani contro le nuove norme sul green pass in vigore dal 6 agosto. Le manifestazioni, convocate attraverso i social, si svolgeranno alle 17.30 in contemporanea in una cinquantina di citta italiane: da Roma ad Aosta, da Ragusa a Trieste. I promotori chiamano alla mobilitazione contro “il passaporto schiavitù, gli obblighi vaccinali, la truffa Covid, la dittatura”. Ieri l’invito a vaccinarsi di Mario Draghi e l’attacco a Matteo Salvini: “L’appello a non farlo- ha detto il premier- è un appello a morire”. Salvini si dice “sorpreso” da Draghi, mentre Giorgia Meloni parla di “parole di terrore”. Intanto, il presidente della Camera Roberto Fico ha avviato un’istruttoria per valutare l’introduzione del green pass a Montecitorio. Nel frattempo monta lo scontento dei gestori di discoteche, tanto che alcuni hanno deciso di fare ricorso al Tar contro la chiusura delle sale da ballo.

COVID, A GIUGNO CONTAGI SUL LAVORO AL MINIMO STORICO

Calano i contagi da Covid sul posto di lavoro. A giugno sono stati solo 157. E’ il dato più basso registrato da un anno e mezzo a questa parte, a conferma del trend decrescente iniziato a febbraio. Uno studio dell’Inail rileva che dall’inizio della pandemia sono 682 i morti a causa del Covid sul posto di lavoro. Sono circa un terzo del totale degli infortuni con esito mortale e incidono per lo 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid. A morire sono soprattutto gli uomini, ben 8 su 10, e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (il 72,1%). Al Nord-Ovest spetta il primato negativo dei casi mortali. Terribile il bilancio in Lombardia, dove si sono verificati il 26% dei decessi.

MATTARELLA, GLI AUGURI DEI POLITICI PER GLI 80 ANNI

Auguri da tutto il mondo politico a Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni. Il capo dello Stato ha deciso di dedicare la giornata alla famiglia, festeggiando con i figli e i nipoti. Messaggi di stima e apprezzamento sono arrivati da tutte le parti politiche, per un compleanno che cade a una decina di giorni dall’inizio del semestre bianco, che verrà inaugurato il 3 agosto. Sei mesi che segnano la fine dei sette anni al Colle di Mattarella e nei quali verrà meno il suo potere di sciogliere le Camere. Mario Draghi ne ha sottolineato “l’equilibrio e la saggezza”. Per Silvio Berlusconi Mattarella è “un autorevole garante delle istituzioni democratiche”. Mara Carfagna e Luigi Di Maio parlano di “un punto di riferimento”, mentre Matteo Renzi ricorda che “i grillini lo volevano mettere in stato di accusa per alto tradimento. Per fortuna- dice l’ex premier- hanno cambiato idea anche su quello”.

