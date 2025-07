tg-politico-parlamentare,-edizione-del-23-luglio-2025

REATO DI FEMMINICIDIO, OK UNANIME DEL SENATO

Il disegno di legge sul femminicidio è stato approvato all’unanimità al Senato. Un traguardo accolto da un applauso dell’aula. “Sono estremamente lieto di questo risultato- ha detto il presidente Ignazio La Russa- che testimonia come sui temi importanti il Senato sappia esprimersi senza distinzioni di appartenenza”. Il provvedimento introduce l’articolo 577 bis del codice penale che disciplina il reato di femminicidio, punibile con l’ergastolo. Il ddl passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.

VERTICE ITALIA-ALGERIA. MELONI: RAPPORTO MAI COSÌ INTENSO

Energia, transizione ecologica, industria avanzata, formazione e lotta al terrorismo. Italia e Algeria hanno firmato oggi un pacchetto di accordi per rafforzare la cooperazione bilaterale. Protagonisti del vertice intergovernativo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. “La nostra è un’amicizia antica e solida- ha detto la premier- il nostro rapporto non è mai stato così speciale”. Meloni ha sottolineato l’intesa col governo algerino che all’indomani della guerra in Ucraina ha aiutato l’Italia “nell’affrancamento dalle forniture di gas russo”.

MATTARELLA COMPIE 84 ANNI, GLI AUGURI DELLA POLITICA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi 84 anni. Il capo dello Stato, da oltre dieci anni al Quirinale, ha ricevuto gli auguri delle istituzioni e dell’intero arco parlamentare. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una telefonata ha espresso a Mattarella i “sentimenti di profonda stima e gratitudine che le istituzioni e i cittadini italiani nutrono nei suoi confronti”. Per Ignazio La Russa, presidente del Senato, Mattarella è “un punto di riferimento saldo per tutto il Paese”. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha sottolineato il ruolo del capo dello Stato come “guida nell’affrontare le difficili sfide che questi tempi impongono”.

“MAI PIÙ CASI ALMASRI”, PD LANCIA CODICE CRIMINI INTERNAZIONALI

Una proposta per introdurre in Italia un Codice dei crimini internazionali. L’idea arriva dal Pd che l’ha illustrata in una conferenza stampa a Montecitorio con Laura Boldrini, prima firmataria e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Presente anche Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. La proposta prevede che chiunque commetta un crimine di guerra e contro l’umanità in qualsiasi parte del mondo e si trovi nel nostro Paese potrà essere indagato e processato nel nostri tribunali. Con la legge il generale Almasri non sarebbe stato trasferito in Libia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it