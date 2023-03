Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 marzo 2023

FARINE DA INSETTI, SCAFFALI DEDICATI PER DISTINGUERLE

Le farine di insetti troveranno il loro spazio dedicato sugli scaffali dei supermercati italiani. La conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera all’intesa sui prodotti realizzati con grilli, larve e locuste. Quattro decreti emanati dal governo prevedono più trasparenza nella vendita, con etichette e scaffali dedicati. “Bisogna adottare una etichettatura specifica sui prodotti che hanno una derivazione da questi insetti- dice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida- diamo la possibilità ai cittadini di scegliere, la libertà è una scelta ineludibile ma l’informazione altrettanto”. I decreti sono stati notificati oggi alla Commissione europea, che dovrà dare una risposta prima che le nuove norme vengano applicate.

UCRAINA, MELONI A BRUXELLES: “LA LEGA NON MI PREOCCUPA”

“La linea dell’Italia sull’Ucraina è chiara e le posizioni della Lega non mi preoccupano”. Le frizioni della maggioranza seguono Giorgia Meloni fino a Bruxelles. La presidente del Consiglio partecipa al Consiglio europeo e minimizza le distanze con gli alleati leghisti sul sostegno a Kiev. “Non c’è misura più efficace di garantire l’equilibrio tra le due forze in campo”, ribadisce. Meloni si confronterà con gli altri capi di governo su transizione ecologica e patto di stabilità. Possibile un faccia a faccia col presidente francese Emmanuel Macron. Il Consiglio non prevede discussione sul tema dei migranti, ma solo un’informativa. E’ una questione “centrale” insiste Meloni: “Mi aspetto passi avanti dall’Unione europea”.

DETENUTE MADRI, SCONTRO LEGA-PD

E’ scontro tra Partito democratico e Lega sul provvedimento per le detenute madri. Dopo le misure più severe introdotte dalla maggioranza, il partito di Elly Schlein ha ritirato la norma presentata alla Camera, facendola decadere. La Lega allora ripresenta il testo e attacca: “Il Pd libera le borseggiatrici rom che usano bimbi e gravidanza per evitare il carcere e continuare a delinquere. Vergognatevi”, dice Matteo Salvini. Il sottosegretario alla Giustizia, il leghista Ostellari, gli fa eco: “La gravidanza non sarà più una scusa”. Di “scelta disumana” parla invece il Pd che accusa la maggioranza di “accanimento contro i bambini”.

RELAZIONE AUDITEL 2023: TV AL CENTRO SFIDA GLOBALE

La televisione è al centro di una sfida globale con canali di informazione e comunicazione sempre più digitali. È quanto emerge dalla relazione al Parlamento del responsabile Auditel, Andrea Imperiali, introdotta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Nel documento con l’analisi per il 2023, la società che raccoglie i dati sull’ascolto televisivo sottolinea che sul mercato dei media si intrecciano oggi sei diversi settori: la Tv tradizionale; lo streaming; i social; i videogames; le Smart Tv e il cinema. Organismi a controllo incrociato, come Auditel, possono garantire trasparenza, indipendenza e democrazia. Il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, sottolinea che la “piena trasparenza” e la “certificazione ufficiale” dei dati sono requisiti fondamentali per il “corretto funzionamento del mercato pubblicitario” sulle nuove piattaforme.

