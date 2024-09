Tg Politico parlamentare, edizione del 23 settembre 2024

REFERENDUM CITTADINANZA, RACCOLTE OLTRE METÀ FIRME

Quasi 300mila firme per il referendum sulla cittadinanza. “La raccolta viaggia a una velocità impressionante”, dice il promotore, il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Il tempo, però, stringe. L’obiettivo è raccogliere 500mila firme entro il 30 settembre. La proposta è di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per i cittadini extra-Unione europea per poter presentare domanda di cittadinanza italiana. Alla mobilitazione politica si aggiungono gli appelli di personaggi molto noti. Dal fumettista Zerocalcare al rapper Ghali. “Gli italiani- sottolinea Magi- sono molto più avanti dei vari Meloni, Salvini, Vannacci e Tajani”.

NUOVE NORME SUI MIGRANTI. MANTOVANO: “I FLUSSI NON FUNZIONANO”

Il meccanismo dei flussi di ingresso regolare degli immigrati non funziona. Ne è convinto il sottosegretario Alfredo Mantovano che oggi ha incontrato a palazzo Chigi sindacati e imprese per annunciare nuove norme. Mantovano rileva che molti stranieri affluiti in Italia per finalità di lavoro non stipulano poi alcun regolare contratto. E’ quindi “verosimile l’esistenza di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nella gestione delle domande”. Il governo pensa quindi ad alcuni “correttivi”. In particolare “più click day durante l’anno, specializzati per settori come agricoltura e turismo”. Allo studio poi un tetto massimo per datore di lavoro, poiché, denuncia Mantovano, “accade che singoli chiedano di avere centinaia di lavoratori”.

PARIGI 2024. IL TRICOLORE TORNA A AL QUIRINALE

Dopo 102 giorni e 111 medaglie il tricolore torna a casa. Conclusa la spedizione di Parigi 2024, che ha visto gli azzurri mettere in valigia il doppio record di 40 podi olimpici e 71 paralimpici, i portabandiera sono tornati al Quirinale per restituire i vessilli a Sergio Mattarella. Gli atleti hanno donato al capo dello Stato uno dei palloni della finale vinta di volley femminile e il disco di Rigivan Ghaneeshamoorti con cui il lanciatore romano ha conquistato l’oro paralimpico. Tante medaglie, ha detto il presidente della Repubblica, testimoniano lo stato di salute “eccellente” dello sport italiano.

L’ARTIGIANATO ARTISTICO E DI ALTA QUALITA’ IN SENATO

Valorizzare l’artigianato artistico e di alta gamma è un obiettivo bipartisan. Parte dal Senato un disegno di legge per sostenere le aziende che hanno dato lustro al made in Italy e avvicinare i giovani ai lavori manuali. Un’iniziativa presentata dal senatore Gianluca Cantalamessa in collaborazione con l’associazione ‘Le mani di Napoli’ e appoggiata da tutti i partiti. L’impegno, secondo i parlamentari di maggioranza e opposizione, passa attraverso “un radicale cambio culturale, incentivando i giovani a intraprendere un percorso professionale che oggi non gode ancora del necessario appeal”.

L’articolo Tg Politico parlamentare, edizione del 23 settembre 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it