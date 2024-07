tg-politico-parlamentare,-edizione-del-24-luglio-2024

MATTARELLA: “QUELLI CONTRO L’INFORMAZIONE SONO ATTI EVERSIVI“

Monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro le violenze nei confronti dei giornalisti: “Ogni atto rivolto contro la libera informazione è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica”, scandisce durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato ha incentrato buona parte del suo discorso sull’attività giornalistica ultimamente oggetto di aggressioni e intimidazioni. Queste ultime, secondo Mattarella, “negli ultimi tempi si vanno infittendo” nei confronti di coloro “che si trovano a documentare fatti. Ma l’informazione è esattamente questo”. Mattarella parla anche di Ucraina. Sostenendola, sottolinea, “si difende la pace”. Non manca un ironico riferimento alla Lega e alla proposta, poi ritirata, di un suo esponente di vietare negli atti ufficiali i neologismo al femminile. “Spero ancora che si possa chiamare sindaca”, dice riferendosi all’ex prima cittadina di Berlino.

OK CAMERA A DL LISTE D’ATTESA, SCHILLACI: INTERVENTO STRUTTURALE

La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. I sì sono stati 171, i no 122, nessun astenuto. “Dopo anni di inerzia, questo Governo interviene in maniera strutturale con misure che affrontano tutti i fattori che hanno contribuito a un aumento intollerabile delle liste d’attesa”, ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il provvedimento, 7 articoli in tutto, istituisce la piattaforma nazionale per le liste d’attesa. I Cup dovranno avere in agende tutte le prestazioni offerte da pubblico e privato convenzionato, e viene previsto anche un sistema per garantire al cittadino tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a intramoenia o privato, oltre a visite anche nel fine settimana.

FUMATA NERA A TAVOLO GOVERNO-SINDACATI SU EX ILVA



Fumata nera al tavolo tra governo e sindacati sull’ex Ilva di Taranto, presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. All’ordine del giorno del confronto, che si è svolto a palazzo Chigi, l’illustrazione del piano di ripartenza di Acciaierie d’Italia. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha riferito che a ieri hanno aderito alla richiesta di Acciaierie 114 fornitori per un totale di crediti di 172 milioni di euro lordi. A ieri, inoltre, avevano manifestato un interesse per la procedura di acquisto dell’azienda 6 operatori, di cui 2 indiani, un ucraino, un canadese e 2 italiani. È stato un incontro “che si è sviluppato con toni accesi” e “continuiamo ad avere punti oscuri”, hanno commentato i sindacati a fine incontro.

IA, GLI ITALIANI FIDUCIOSI E OTTIMISTI: MA IL 21% ANCORA LA TEME



Gli italiani e l’intelligenza artificiale, un rapporto di amore, fiducia e… diffidenza. Il 37% ha infatti un’impressione positiva, un altro 37% neutrale mentre il 21% esprime paura e diffidenza. È quanto emerge dal quarto Rapporto Ital Communications-Iisfa, presentato stamattina in Senato. Per Domenico Colotta, presidente di Assocomunicatori e founder di Ital Communications, “gli italiani sono cautamente ottimisti e fiduciosi riguardo questa tecnologia, che purtroppo è strettamente collegata ai temi della disinformazione e delle fake news”. Fondamentale perciò, sottolinea Colotta, “rimane la capacità di chi si informa nel saper attingere da una varietà di fonti informative servendosi del pensiero critico, vero e proprio antidoto contro ogni contenuto fuorviante”.

