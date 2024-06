tg-politico-parlamentare,-edizione-del-25-giugno-2024

COMUNALI. SI RIACCENDE LO SCONTRO MELONI-SCHLEIN

I risultati delle amministrative riaccendono lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Per la segretaria del Pd “è stata una vittoria straordinaria di tutto il campo progressista. Un 6 a 0 quasi tennistico nei capoluoghi di regione- sottolinea- di cui tre strappati alle destre”. La lezione, osserva Schlein, è che le opposizioni “unite hanno costruito delle alleanze vincenti”. Meloni, da parte sua, lamenta i “toni da guerra civile della sinistra” e attacca: “I Cinquestelle evocano piazzale Loreto mi vorrebbero a testa in giù. Noi siamo patrioti- dice ancora la premier- andremo avanti senza farci intimorire”. Parole, ribatte Schlein, dettate dai ballottaggi: “Difficile digerire la sconfitta”, chiosa la segretaria del Pd.

Nel 2023 quasi 100 mila ragazzi tra i 15 e i 19 anni hanno assunto almeno una volta nella vita allucinogeni, 94mila la cocaina e 62mila oppiacei. Quattro studenti su 10 riferiscono invece di aver consumato una sostanza psicoattiva illegale. Sono alcuni dei dati della relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2024, presentata questa mattina a palazzo Chigi. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, c’è “una diffusione pandemica” delle sostanze stupefacenti. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha messo in guardia dall’ingresso in Italia del Fentanyl, che negli Usa in un anno ha ucciso 60mila persone, come la guerra del Vietnam.

Via libera dalla Commissione europea alla proroga della decontribuzione per le assunzioni al Sud. La misura, in vigore dal 2021 e in scadenza a fine mese, potrà continuare fino al 31 dicembre 2024. L’esonero contributivo è finalizzato ad aumentare i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in otto regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per la ministra del Lavoro Marina Calderone può continuare “il percorso intrapreso di riduzione dei divari territoriali”. Intanto la Cgil scalda i motori per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata accusata appunto aumentare le disuguaglianze. Landini non nasconde le difficoltà per il raggiungimento del quorum, ma sottolinea che la scelta del referendum “è un investimento nella democrazia”.

Storie di donne, vino e libertà. È ‘Intrepide’, il libro di Laura Donadoni- giornalista, blogger e wine educator- presentato alla Camera assieme alla presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato. Dodici racconti di donne che hanno deciso di diventare imprenditrici in un settore prevalentemente maschile. L’autrice ha sperimentato sulla propria pelle la discriminazione di genere. “E’ un libro che affronta i temi dell’inclusione femminile in ogni ambito della produzione vinicola- spiega- e si intreccia con la lotta delle donne in tutti i settori”. Per la presidente Semenzato “la competenza e la professionalità scardinano gli stereotipi”.

