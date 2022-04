Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 aprile 2022

VERTICE MINISTRI DIFESA IN GERMANIA, ARMI A KIEV

I ministri della Difesa di 40 Paesi riuniti nella base aerea di Ramstein in Germania. L’incontro è stato organizzato dagli Stati Uniti per discutere della situazione in Ucraina. La riunione, a cui era presente il ministro Lorenzo Guerini, potrebbe portare l’Italia ad applicare una strategia diversa, ovvero inviare a Kiev armi di artiglieria pesante per respingere l’aggressione russa. Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, ha dichiarato che l’obiettivo è aiutare l’Ucraina a vincere la guerra. Intanto, non si ferma la pressione militare dell’esercito russo che ha messo sotto attacco la città di Zaporizhia, dove si trova la centrale nucleare, mentre proseguono le esplosioni in Transnistria, la regione filorussa della Moldavia che adesso teme di essere coinvolta nel conflitto.

VAVASSORI È VIVO, PROCURA APRE INDAGINE

Ivan Luca Vavassori è vivo ed è sopravvissuto all’attacco a Mariupol. Il figlio di Alessandra Sgarella, rapita dalla ‘ndrangheta negli anni Novanta, è andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali a fianco dell’esercito di Kiev. Ivan ha inviato un messaggio sui social per tranquillizzare parenti e amici: “Ho la febbre alta e ferite in varie parti del corpo, ma niente di rotto”, ha scritto.Il pool antiterrorismo della Procura di Milano ha aperto un’inchiesta conoscitiva, quindi senza titolo di reato né indagati, sulla vicenda del trentenne lombardo. L’indagine punta a capire se c’è un giro di arruolamento illegale o di mercenari. Il padre di Ivan, Pietro Vavassori, ha però raccontato che il figlio è partito per l’Ucraina per una sua personale decisione e a sue spese.

SCUOLA, BUS E CINEMA: ECCO DOVE RESTANO LE MASCHERINE

Le mascherine al chiuso resteranno anche dopo la scadenza del primo maggio. E’ molto probabile che sarà obbligatorio continuare a indossarle sui mezzi di trasporto, a scuola, nei cinema, nei teatri e nei musei. Il governo deciderà in settimana, ma l’intenzione è quella di mantenere la prudenza, visto l’andamento dell’epidemia, con i casi che restano sopra i 400 mila settimanali ormai da un mese e mezzo. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, esclude un legame tra i casi di epatiti acute nei bambini e il vaccino anti Covid. In Italia, finora, sono emerse una decina di segnalazioni, con un trapianto realizzato e tre casi confermati”.

200 MILIONI PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Oltre 200 milioni di euro a sostegno dell’imprenditoria femminile. È il fondo presentato dal ministero dello Sviluppo economico che ha come l’obiettivo quello di sostenere la nascita e lo sviluppo delle attività imprenditoriali guidate da donne, attraverso finanziamenti agevolati e a fondo perduto. Le risorse saranno concesse per programmi di investimento nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del turismo. “Vogliamo creare un ambiente fertile per la nascita di nuove imprenditrici”, ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti. “L’obiettivo di questo nuovo fondo è cercare di recuperare il gap che separa il tasso di occupazione femminile da quello maschile, in particolare nel Mezzogiorno”, ha aggiunto. La ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, ha ricordato che le imprese al femminile rappresentano il 22% del sistema italiano, grazie a questo fondo potranno arrivare al 30%.

Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 aprile 2022

