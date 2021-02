COVID, PEGGIORA LA SITUAZIONE IN 5 REGIONI

Cinque regioni tornano a rischio alto. L’Istituto superiore di sanità suggerisce nuove misure di contenimento della pandemia da Covid, e in particolare chiede di evitare occasioni di contatto con persone non conviventi. Lombardia, Abruzzo, Marche, Piemonte e Umbria presentano un dato in netto peggioramento rispetto alla scorsa settimana, mentre l’indice di trasmissibilità nazionale è appena sotto l’1. Il presidente della Campania De Luca annuncia che da lunedì chiuderà tutte le scuole. Intanto il governo lavora a un nuovo dpcm, che entrera’ in vigore dal 6 marzo. Il testo sarà consegnato alle regioni che proporranno eventuali modifiche.

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 febbraio 2021 proviene da Notiziedi.

