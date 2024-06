tg-politico-parlamentare,-edizione-del-26-giugno-2024

NOMINE UE, MELONI: NO ALLA LOGICA DEI CAMINETTI

Giorgia Meloni mette i ‘paletti’ nella delicata partita per la scelta dei nuovi vertici Ue. No alla logica dei “caminetti”, “è il popolo che ha sempre ragione, no l’oligarchia”, dice alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. L’accordo tra Ppe, socialisti e liberali – su von der Leyen, Costa e Kallas – non convince. “La logica del consenso, su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee – tuona la premier – viene scavalcata dalla logica dei caminetti, nei quali alcuni vogliono decidere per tutti”. È una “‘conventio ad excludendum’ che a nome del Governo italiano non intendo condividere”, mette in chiaro.

MORTE SATNAM SINGH, MELONI: IL CAPORALATO UNA VERGOGNA



Pugno duro contro il caporalato. A Montecitorio Giorgia Meloni ricorda Satnam Singh, il bracciante morto in provincia di Latina. La premier parla di “vergogna” e promette: “Non intendiamo smettere di combatterla”. Durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio chiede al Parlamento un omaggio in memoria del lavoratore abbandonato davanti la sua abitazione con il braccio mozzato. E definisce “schifoso” l’atteggiamento del datore di lavoro: rappresenta “l’Italia peggiore”. I deputati hanno tributato un lungo applauso al cittadino del Bangladesh.

MARINA BERLUSCONI: SUI DIRITTI STO CON LA SINISTRA



“L’Unione europea può essere salvezza, o rovina”. Meno burocrazia e più libertà. Lo dice Marina Berlusconi che sogna “un’Europa più forte e più coesa, capace di far percepire alle persone tutti i benefici di una vera unità”. La presidente di Mondadori presenta la Silvio Berlusconi editore, casa editrice che promette di dedicarsi “al pensiero liberale e democratico, contro ogni forma di totalitarismo”. La figlia dell’ex premier nega possibili discese in campo: “Né oggi, né in futuro”, ribadisce. Poi, una frecciatina al centrodestra: “Sui diritti civili mi sento più in sintonia con la sinistra di buon senso. Se parliamo di aborto, fine vita, Lgbtq ognuno deve essere libero di scegliere”.

PAPA: SPACCIATORI DI DROGA E TRAFFICANTI ASSASSINI



“Gli spacciatori sono assassini, non liberalizzare l’uso di droghe”. Papa Francesco dedica l’intera catechesi dell’udienza generale alla Giornata Onu contro l’uso e il traffico di stupefacenti. Bergoglio condanna “le intenzioni e le azioni malvagie” dei narcotrafficanti “spinti dalla logica del potere e del denaro ad ogni costo”. “Non possiamo ignorarle”, sottolinea invitando a pregare “per questi criminali che spendono e danno la droga ai giovani”. Secondo Francesco “una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzando il consumo, come è stato proposto, o già attuato, in alcuni Paesi. Questa è una fantasia – osserva il Papa – si consuma di più”.

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 26 giugno 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it