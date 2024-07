tg-politico-parlamentare,-edizione-del-26-luglio-2024

LIGURIA, TOTI SI È DIMESSO: ELEZIONI ENTRO 90 GIORNI

Giovanni Toti lascia l’incarico di governatore della Liguria. A consegnare la lettera di “dimissioni irrevocabili” è stato questa mattina alle 10.40 l’assessore Giacomo Giampedrone, su delega dello stesso Toti. “Le elezioni ci saranno entro 90 giorni perché così prevede il nostro statuto”, ha fatto sapere lo stesso Giampedrone. “Lascio una Regione in ordine”, ha detto Toti. La decisione ha scatenato una ridda di commenti: “Siamo di fronte all’ennesimo tentativo di sovvertire il voto popolare usando inchieste e arresti”, ha detto la Lega. “Finalmente Toti si è dimesso”, ha risposto la leader del Pd Elly Schlein, secondo cui ora “le forze alternative alla destra hanno l’occasione di costruire un progetto che guardi al futuro della Liguria”.

AL VIA OLIMPIADI PARIGI, MATTARELLA INAUGURA CASA ITALIA

Nel giorno della cerimonia di apertura dei 23esimi Giochi olimpici, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato Casa Italia, il quartier generale azzurro a Parigi.

Accompagnato dalla figlia Laura e dall’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro, il capo dello Stato è stato accolto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal segretario generale del Coni e capo missione azzurro a Parigi 2024, Carlo Mornati. “Al Villaggio olimpico, ieri, ho incontrato gli atleti azzurri e altri sportivi di tutto il mondo: da lì arriva un bel messaggio di incontro e di amicizia che supera il mondo dello sport”, ha detto Mattarella.

VIA LIBERA DAL CDM AL DDL CONCORRENZA, ECCO LE NOVITÀ

Via libera dal Consiglio dei ministri al Ddl Concorrenza. Diverse le riforme previste, dalle concessioni autostradali ai dehors, dalla portabilità delle scatole nere delle auto fino ai taxi e Ncc. Per la prima volta una parte dei pedaggi autostradali non entrerà nelle casse dei concessionari ma allo Stato, con l’obiettivo di realizzare opere pubbliche e tenere sotto controllo i pedaggi. Sui dehors, invece, entro un anno sarà emanato un apposito decreto legislativo di riordino mentre fino a tutto il 2025 resteranno in vigore le norme connesse alla pandemia. Inserito anche il divieto alle assicurazioni di prevedere clausole che impediscano o limitino il diritto di disinstallare senza costi le scatole nere dalle auto.

OK A PIANO STRATEGICO ZES UNICA, MELONI: STRUMENTO FONDAMENTALE

Con un incontro a cui hanno partecipato gli enti locali interessati, il Governo ha adottato il Piano strategico per la Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Nei territori che rientrano nella Zes – tutte le regioni del Sud e le Isole – le imprese potranno beneficiare di speciali condizioni in termini economici e amministrativi. “È un provvedimento fondamentale per l’Italia e che contribuirà a disegnare la politica di sviluppo del Sud per i prossimi tre anni”, ha spiegato la premier Giorgia Meloni. Si tratta, ha aggiunto la presidente del Consiglio di “un mattone in più che noi mettiamo per costruire quel nuovo modello di cooperazione, sviluppo e partenariato con l’Africa che è alla base del Piano Mattei”.

