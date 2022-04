Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 aprile 2022

TENSIONE E INVIO DI ARMI IN UCRAINA, NUOVE MINACCE DA MOSCA

Al sessantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina la tensione è sempre piu’ alta. Ieri Mosca ha interrotto le forniture di gas alla Polonia e alla Bulgaria intensificando l’offensiva nel Donbass. Putin avverte: “Se Paesi terzi interferiranno, ci sarà una reazione immediata”. Per il Cremlino l’invio di armi in Ucraina diventerà “una minaccia per la sicurezza dell’Europa”. Il Bundestag tedesco intanto ha approvato la consegna delle armi pesanti in soccorso di Kiev. E in Italia, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, specifica che non servirà un nuovo decreto per l’invio di materiale militare. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, annuncia che Svezia e Finlandia saranno accolte a braccia aperte se decideranno di aderire all’Alleanza Atlantica. Stoltenberg ha aggiunto che la Nato e’ pronta a sostenere l’Ucraina per anni nella guerra contro la Russia.

STOP MASCHERINE AL CHIUSO, RESTANO PER TRASPORTI E SPETTACOLI

Finisce l’era delle mascherine al chiuso. Con alcune eccezioni per trasporti, sport e sanità. In commissione alla Camera è stato approvato un emendamento all’ultimo decreto Covid che mette uno stop all’obbligo del dispositivo di protezione quasi ovunque. Sui luoghi di lavoro le mascherine saranno soltanto raccomandate. Fino al 15 giugno resteranno invece necessarie, pena multe, sui mezzi pubblici di trasporto locali e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi sportivi al chiuso. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha precisato che l’obbligo rimarrà anche per i lavoratori e i visitatori delle strutture sanitarie e socio assistenziali, incluse le Rsa. “Ci sono le condizioni- ha sottolineato Costa- per il graduale ritorno alla normalità. Gli italiani hanno imparato a convivere con il virus con grande consapevolezza”. Per l’esponente di governo, “è’ un messaggio di fiducia per i cittadini”.

TOTI PRESENTA LISTE ‘ITALIA AL CENTRO’

Catanzaro, Genova, L’Aquila, Palermo. Quattro capoluoghi di regione, più tanti altri comuni, da nord e sud. Italia al centro, la nuova creatura di Giovanni Toti, sarà presente alle prossime amministrative in molte città italiane. “Copriremo due terzi del territorio italiano”, dice il coordinatore del partito Gaetano Quagliariello. “Avremo ottimi successi- aggiunge Toti durante un incontro nella sede della stampa estera- perché abbiamo ben seminato”. Il governatore della Liguria assicura di essere “disponibile a collaborare con tutti i movimenti di centro per dare equilibrio”. Italia al centro, spiega, è “non vuole essere un partito leaderistico, ma un partito di amministratori concreti del territorio”.

CYBERSICUREZZA, “ITALIA SOTTO ATTACCO”

La pandemia ha fatto schizzare in alto la criminalità cyber mettendo a rischio anche la sicurezza nazionale. Esistono rischi concreti per ogni singolo individuo, non solo a livello collettivo. E la pubblica amministrazione ha subìto un’impennata di attacchi. La vice direttrice dell’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza, Nunzia Ciardi, intervenuta al convegno ‘Innovation cybersecurity summit’ promosso e ideato da Angi, i Giovani innovatori, spiega come il rischio zero in questo settore non esista. Occorre un modello di difesa “nuovo, integrato e partecipato”, sottolinea la numero due del Dis, il Dipartimento per la sicurezza della Repubblica, Alessandra Guidi. Il tema di oggi è respingere le offensive dei Paesi autocratici, come la Russia e la Cina, che usano la tecnologia a servizio degli apparati militari, dice il presidente del Copasir, Adolfo Urso, che propone per l’Europa “un’autonomia strategica, in modo da preservare il proprio spazio cibernetico”.

