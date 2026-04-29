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Tg Politico Parlamentare, edizione del 29 aprile 2026
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Tg Politico Parlamentare, edizione del 29 aprile 2026

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25 APRILE. SPARI A MILITANTI ANPI, FERMATO RAGAZZO DI 21 ANNI

Un ragazzo di 21 anni è stato fermato a Roma con l’accusa di aver sparato con una pistola ad aria compressa contro due membri dell’Anpi, il 25 aprile scorso. Il fermato, incastrato dai video di sorveglianza nei pressi del parco Schuster, ha dichiarato di far parte della Brigata ebraica. L’accusa nei suoi confronti è tentato omicidio. Nell’agguato, sono rimasti lievemente feriti un uomo e una donna. “Mi rattrista profondamente apprendere che la persona fermata sia così giovane e già così imbevuta di odio- è il commento di una delle vittime- chiedo che la giustizia faccia il suo corso”. Quanto accaduto, dice il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun, “ci riempie di sgomento e indignazione”, tuttavia, “invitiamo tutti ad evitare qualsiasi strumentalizzazione”.

ISTAT: FIDUCIA CONSUMATORI E IMPRESE AI MINIMI DA GENNAIO 2023

Ad aprile il clima di fiducia scivola ai minimi da gennaio del 2023, con l’indice dei consumatori a 90,8 e quello delle imprese a 95,2 punti. Pesa un diffuso peggioramento delle opinioni, spiega l’Istat, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese. Leggero miglioramento per gli stipendi: l’Istituto di statistica calcola che la retribuzione oraria media nel periodo gennaio-marzo 2026 è cresciuta del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sempre a marzo, infine, si registra un aumento sia per le importazioni (+3,5%) che le esportazioni (+3,1%).

COUNTODOWN PER CONCERTONE 1 MAGGIO, BOMBARDIERI: SERVE UNA WOODSTOCK

Piazza San Giovanni si prepara a riaccogliere il concertone del Primo maggio. Lo fa con una line up d’eccezione: dai Litfiba a Geolier, passando per Niccolò Fabi, Fulminacci, Emma e Francesca Michelin. Conduttori della serata Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, sarà dedicato al tema del “lavoro dignitoso”. “Oggi non sempre il lavoro è dignitoso- è il commento del segretario della Cgil, Maurizio Landini- Abbiamo bisogno che la persona torni al centro”. L’omologo della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lancia la proposta: “Piazza San Giovanni è grande ma forse è arrivato il momento di pensare a una Woodstock italiana”.

CASO MINETTI, VERIFICHE SULLA SENTENZA DI ADOZIONE IN URUGUAY

La Procura generale di Milano sta acquisendo, per verificarne la veridicità, la sentenza di adozione del figlio di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani emessa in Uruguay. L’accertamento rientra nell’ambito della vicenda della grazia, concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’ex igienista dentale. Dopo l’inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano, che ha messo in dubbio la documentazione a supporto della domanda di grazia, il ministero della Giustizia, su sollecitazione del Colle, ha chiesto supplementi di indagine. Ieri la premier Giorgia Meloni ha ribadito piena fiducia nell’operato del ministro Nordio escludendo le dimissioni.
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