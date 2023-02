Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 febbraio 2023

CUCCHI VISITA COSPITO: “CONDIZIONI ALLARMANTI”

Continua la tempesta politica sul caso di Alfredo Cospito. Il Viminale ha messo sotto protezione per i sottosegretari alla Giustizia di Fratelli d’Italia Delmastro e Ostellari. Mentre la senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra, Ilaria Cucchi, è stata nel carcere milanese di Opera per far visita all’esponente anarchico al 41-bis. “Ho trovato le condizioni del detenuto a dir poco allarmanti”, ha detto Cucchi all’uscita. Cospito continua la sua lotta e scrive al Dap: “In caso di incoscienza non voglio l’alimentazione forzata”. Intanto, il Partito democratico annuncia querele e richieste di risarcimento danni contro Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro, che ha definito “un inchino ai mafiosi” le visite in carcere dei democratici. “Affermazioni diffamanti”, ribatte il Pd. “Un linciaggio”, per Enrico Letta, che chiede: “Meloni acconsente?”. Infine, occupata la facoltà di Lettere della Sapienza a Roma. Su cui campeggia uno striscione: “Al fianco di Alfredo, contro il 41-bis”.

MIGRANTI E AIUTI ALLE IMPRESE, MISSIONE EUROPEA PER MELONI

Missione europea di Giorgia Meloni. La premier è volata a Stoccolma e Berlino per parlare con gli alleati di migranti e aiuti di Stato in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Meloni ha incontrato il primo ministro Kristersson. “Ho richiamato l’attenzione sulla rotta mediterranea dei migranti e sulla difesa dei confini esterni”, ha detto Meloni, parlando di “importanti passi avanti” nel confronto con la Svezia. Sul fronte economico Meloni chiede a Bruxelles un fondo sovrano per aiutare alle imprese: “L’Europa – esorta – non deve limitarsi agli aiuti di Stato”. L’obiettivo del governo è ottenere più flessibilità sulle risorse vincolate dal Pnrr.

L’ORDINE DEI GIORNALISTI COMPIE 60 ANNI

L’Ordine nazionale dei giornalisti compie 60 anni. Sei decenni in cui la categoria “ha pagato un tributo pesante per illuminare la storia di questo Paese” come ha detto Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, ricordando i 31 giornalisti uccisi da mafie, terrorismo o dalle guerre. Ancora oggi sono 22 i cronisti costretti a una vita sotto scorta, segnando un triste primato italiano in Europa. Alle celebrazioni è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un video messaggio il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza della libertà di stampa “che non può essere soggetta a censure”. Stampa libera dunque, ma sempre “rispettando la dignità del cittadino”, come ha precisato il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

IL PAPA IN SUD SUDAN: “FATE SCORRERE LA PACE”

Dopo tre giorni in Congo, il viaggio di papa Francesco prosegue nel Sud Sudan, il più giovane Stato africano. “Sono un pellegrino – ha detto Bergoglio all’arrivo nella capitale Giuba – prego affinché scorrano fiumi di pace”. Una tappa storica visto che è il primo pontefice a visitare il Paese dilaniato da due guerre civili che negli anni passati hanno causato 400 mila morti e due milioni e mezzo di rifugiati. Dopo tanta sofferenza il papa ha auspicato che “gli abitanti del Sud Sudan, terra della grande abbondanza, vedano sbocciare la riconciliazione e germogliare la prosperità”. Dall’Africa, poi, Francesco ha voluto diffondere un messaggio universale: “Siamo chiamati a custodire il patrimonio ecologico e la bellezza del creato e a difenderli dalle ferite causate dall’egoismo rapace”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento