tg-politico-parlamentare,-edizione-del-3-luglio-2024

MATERNITÀ SURROGATA, PRIMO SÌ IN SENATO AL REATO UNIVERSALE



Via libera della commissione Giustizia del Senato alla proposta di legge di Fratelli d’Italia che rende la maternità surrogata reato universale. Sarà punibile sul territorio nazionale anche se la gestazione per altri avviene all’estero. Il testo va in Aula con la contrarietà delle opposizioni. Le sanzioni prevedono carcere fino a due anni e multa da 600.000 a un milione di euro. La Lega voleva un’ulteriore stretta con la reclusione fino a 10 anni e multa fino a 2 milioni. L’emendamento è stato respinto. Il ddl è già stato votato alla Camera in prima lettura la scorsa estate.

VIA LIBERA UE ALLA FUSIONE ITA-LUFTHANSA

Via libera con riserve da parte della Commissione europea alle nozze tra Ita Airways e Lufthansa. La compagnia sorta dalle ceneri di Alitalia andrà sotto il controllo congiunto del gruppo tedesco e del Mef, a condizione che si mettano a disposizione della concorrenza alcuni slot sui voli a corto e lungo raggio, in particolare a Linate. “Oggi chiudiamo positivamente una storica e annosa vicenda durata 40 anni, un successo non solo per il Governo ma per tutto il Paese e per l’Europa”, esulta il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolineando che “non ci saranno mai più aiuti di Stato”.

SALARIO MINIMO, RACCOLTA FIRME PD-M5S-AVS

La battaglia per il salario minimo riparte dalle piazze e dal web. Pd, M5s e Avs rilanciano la raccolta firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare. Il testo è stato depositato in Cassazione e può essere sottoscritto ai banchetti diffusi su tutto il territorio e online. “Chi sta pagando la grande inflazione degli ultimi anni sono i lavoratori”, spiegano i promotori, segnalando che in Italia ci sono “tre milioni e mezzo di persone che lavorano con un minimo contrattuale inferiore a 9 euro lordi all’ora”. Per Pd, M5s e Avs “è urgente un intervento legislativo”.

BOOM REVENGE PORN IN ITALIA, CASI RADDOPPIATI NEL 2023

Sono raddoppiati in Italia nel 2023 i casi di revenge porn. Lo denuncia il Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione, che ha illustrato alla Camera la relazione annuale dell’autorità. Il fenomeno del revenge porn, ha sottolineato, risulta “in preoccupante aumento”. L’anno scorso le segnalazioni sono state 299, due volte quelle del 2022. Stanzione ha parlato anche di “odio digitale” che produce “aberrazioni” e ha messo in guardia da una rete che spesso non è solo “teatro di violenza”, ma finisce col diventare “fattore propulsivo” di comportamenti orribili.

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 luglio 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it