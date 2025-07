tg-politico-parlamentare,-edizione-del-3-luglio-2025

MO. TAJANI: SPERO HAMAS ACCETTI CESSATE FUOCO A GAZAOra la decisione è in capo ad Hamas. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, fa il punto sulla situazione a Gaza ed esprime l’auspicio che la proposta di cessate il fuoco per 60 giorni degli Stati Uniti “sia accolta da Hamas, ora la palla è nel loro campo”. Tajani parla anche delle spese miliari: “Il nuovo impegno di investire il 5% del Pil è necessario per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”. Al vertice Nato, aggiunge il ministro della Difesa Guido Crosetto, “sono state identificate nella Russia e nel terrorismo le principali minacce alla sicurezza atlantica” ed è stato “rinnovato il sostegno all’Ucraina”.

LAVORO. MELONI: IN ARRIVO PIANO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA”Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell’azione di Governo”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla presentazione della Relazione annuale dell’Inail. Lo scopo, spiega, è dare vita a “un piano straordinario di interventi”. Intanto ieri al ministero del Lavoro è stato firmato un Protocollo per le misure legate alle emergenze climatiche, che sarà recepito a breve con un decreto ministeriale. L’obiettivo, ha spiegato la ministra del Lavoro Marina Calderone, è “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

LEGA: NO A ISLAMIZZAZIONE, VIETARE VELO A SCUOLA”Stop alle scuole come laboratorio di propaganda islamista”. Lo chiede la Lega con una risoluzione alla Camera in cui si chiede al governo di intervenire affinché nelle “scuole non si propagandino ideologie in contrasto con l’ordinamento italiano”. A illustrarla l’eurodeputata e vicesegretario del partito, Silvia Sardone, e il capogruppo in commissione Cultura a Montecitorio Rossano Sasso. Gli esponenti del partito di Matteo Salvini sottolineano che “sempre più ragazze minorenni sono costrette a indossare il velo in classe”. Per Sardone “va vietato perchè le donne non hanno voglia di andare in giro con indosso un sacco della spazzatura”.

SEPARAZIONE CARRIERE. AULA SENATO APPROVA ARTICOLO 2Via libera dall’aula del Senato all’articolo 2 del testo sulla riforma per la separazione delle carriere. L’articolo approvato, su 8 totali, è considerato il ‘cuore’ del provvedimento, quello che disciplina appunto la divisione delle carriere tra pm e giudici. Tutti caduti gli emendamenti della minoranza, per i quali è stato applicato il cosiddetto ‘canguro’, ossia l’accorpamento di più emendamenti in un’unica votazione. L’Aula ora esaminerà gli articoli 3 e 4, relativi allo sdoppiamento del Csm.

