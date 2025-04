tg-politico-parlamentare,-edizione-del-30-aprile-2025

LAVORO. MELONI: “ALLEANZA CON PARTI SOCIALI PER LA SICUREZZA”

Nessuna indifferenza o rassegnazione, serve un’alleanza tra istituzioni, sindacati e associazioni datoriali sulla sicurezza sul lavoro. E’ l’auspicio della premier Giorgia Meloni in vista delle celebrazioni del Primo Maggio. La presidente del Consiglio ricorda che “abbiamo reperito altri 650 milioni che portano a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili. Continueremo a mettere al centro la prevenzione”, assicura. Meloni spiega che le misure varate nei prossimi giorni saranno condivise con i sindacati. Nel suo videomessaggio infine parla della questione salari su cui “c’è molto da fare, però i numeri sono incoraggianti”. Per la segreteria del Pd Elly Schlein Meloni “continua a mentire raccontando un Paese che non c’è”.

IL PIL ACCELERA, GIORGETTI: “ITALIA MEGLIO DI ALTRI”

Accelera il Pil. Nei primi tre mesi dell’anno il Pil è in crescita dello 0,3% su base trimestrale, con un’accelerazione dello 0,2% del quarto trimestre del 2024 e dello 0,6% su base annuale. La stima Istat riflette una crescita del comparto agricolo e industriale, stazionario quello dei servizi. Il ministro dell’Economia sottolinea la “crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei”. Per Giancarlo Giorgetti si tratta di un “segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l’efficacia delle politiche economiche del governo”.

LANDINI: “VIA IL JOBS ACT, TROPPI ‘OMICIDI’ SUL LAVORO”

“Siamo di fronte a dei veri e propri omicidi, non delle fatalità”. Maurizio Landini parla di morti sul lavoro e punta il dito contro quello che definisce “un modello di fare impresa e mercato che uccide, che è stato favorito dalla politica e dal Parlamento con le leggi”. Alla vigilia del primo maggio, il segretario generale della Cgil invita tutti a votare al referendum dell’8 e 9 maggio per cancellare il jobs act. Intanto, appuntamento in piazza San Giovanni domani per il concertone organizzato dai sindacati. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per quest’anno.

SCUOLA. VALDITARA: “CONSENSO GENITORI PER EDUCAZIONE SESSUALE”

Servirà il consenso dei genitori per l’educazione sessuale e scatta l’arresto in flagranza per le aggressioni dei genitori ai prof. Il Consiglio dei ministri approva nuove misure in ambito scolastico, presentate dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara che, illustrando le novità, spiega che “per le attività extra curriculari in ambito di sessualità, le scuole devono acquisire il consenso preventivo per iscritto dei genitori”. Stretta poi sulle aggressioni. Il governo introduce “l’arresto obbligatorio in flagranza di reato” dei genitori in caso di lesioni a docenti e dirigenti scolastici.

DAL 4 MAGGIO IL ‘FESTIVAL DELL’APPENNINO’, 27 APPUNTAMENTI

Sedici concerti, 7 spettacoli teatrali culturali, 6 rappresentazioni di circo contemporaneo, un palinsesto culturale di livello. E’ la sedicesima edizione del Festival dell’Appennino, presentato oggi. Sono 27 gli appuntamenti previsti che si terranno, dal 4 maggio al 12 ottobre, in 28 comuni distribuiti nelle regioni dell’Appennino colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. “La parola chiave che ci ha guidati- afferma il commissario straordinario Guido Castelli- è valorizzazione. A noi sta il compito di ‘liberare’ il potenziale di assoluto livello di queste terre”.

