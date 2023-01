Tg Politico Parlamentare, edizione del 30 gennaio 2023

100 GIORNI DI GOVERNO MELONI

Cento giorni di governo Meloni, il giudizio è sostanzialmente positivo. L’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia ha giurato al Quirinale lo scorso 22 ottobre. In poco più di 3 mesi il presidente del Consiglio ha partecipato a diversi vertici internazionali e ha affrontato la corsa contro il tempo per approvare la Legge di Bilancio entro la fine dell’anno. Non sono mancate le crisi, da quella con la Francia sul tema migranti fino allo scontro con i benzinai. “L’Italia è in una situazione più solida di quanto alcuni vogliono far credere”, ha detto Meloni celebrando i 100 giorni dell’esecutivo. La premier ha ricordato che lo spread è sceso da 236 a 175 punti base e la Borsa ha registrato un aumento del 20%.

IL CASO COSPITO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

L’anarchico Alfredo Cospito lascia il carcere Bancali di Sassari per quello di Milano Opera. Lo spostamento è stato deciso dai medici della Asl di Sassari dopo le verifiche mediche sollecitate dalla dottoressa di Cospito. Il detenuto è in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Il trasferimento non fa decadere il regime del 41bis, il carcere duro a cui è sottoposto Cospito. Il caso è oggetto del consiglio dei ministri, con le relazioni dei ministri di giustizia e dell’interno.

COMMISSIONE ANNI DI PIOMBO, È SCONTRO

E’ scontro sulla commissione d’inchiesta sugli anni di piombo. La proposta del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli non piace al Pd che accusa Rampelli di faziosità. Il sospetto dei Democratici è che il deputato di Fratelli d’Italia voglia istruire un giudizio sommario incentrato sulle vittime di destra. Rampelli si difende: “Non hanno letto la mia proposta, peggio per loro”, dice.

PROGETTO POLIS, RIVOLUZIONE DEGLI UFFICI POSTALI

Si chiama Polis, il progetto di Poste italiane che mira a garantire servizi in circa 7mila piccoli comuni di tutta l’Italia. Borghi spesso splendidi ma disabitati, dove è necessario fare chilometri per rivolgersi alla Pubblica amministrazione. “Vogliamo unire l’Italia”, ha detto la premier Meloni nel corso della presentazione. “Per noi non ci sono cittadini di serie A e di serie B”. Il presidente Mattarella ha messo in guardia dalla “riduzione dei servizi ai cittadini” che rischia di offrire “una minore crescita sociale ed economica”.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

