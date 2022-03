Tg Politico Parlamentare, edizione del 30 marzo 2022

DRAGHI IN CAMPO, IL PREMIER MEDIA CON PUTIN

Prima l’apertura di uno spiraglio per la tregua, poi il portavoce del governo russo gela le speranze. Dai negoziati in corso in Turchia, “non ci sono novità promettenti”. Gli sprazzi di ottimismo emersi ieri sembrano svanire. Le concessioni ucraine sullo status della Crimea non sembrano smuovere le acque, per il Cremlino infatti, la regione è già parte della Russia. Sempre sul terreno dei negoziati, si spende il premier Mario Draghi, in campo con contatti diretti con Vladimir Putin. Intanto, sale a circa 4 milioni il numero dei profughi dall’Ucraina. Di questi quasi 6mila sono arrivati in Italia, molti dei quali, ha riferito il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sono ospitati da connazionali già presenti sul territorio.

IN UCRAINA UNA CRISI MIGRATORIA SENZA PRECEDENTI

In Ucraina è in atto “una crisi migratoria senza precedenti”. Lo ribadisce il sottogretario con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, in missione in Polonia per fare il punto sull’ accoglienza profughi. Amendola ha incontrato il Ministro Konrad Szymanski sottolineando che Varsavia sta affrontando la crisi con grande spirito di solidarietà. Nella sua agenda, la visita ai centri di prima accoglienza al confine polacco e incontri con la Protezione civile italiana. Parlando delle tensioni in maggioranza sull’aumento delle spese militari, il sottosegretario sottolinea che l’Italia “in questo momento deve dare grandi segnali di affidabilità ai suoi alleati europei”. Si tratta di rispettare “accordi e impegni internazionali”.

GIALLO SULLA CESSIONE DI ITA, IL CDA SI SPACCA

Sei consiglieri di Ita, l’ex Alitalia, si sono dimessi dal cda convocato per approvare la relazione di bilancio. Fonti vicine alla società parlano di “percorso naturale” per una gestione “più snella” della compagnia in vista della privatizzazione. Secondo alcune indiscrezioni, invece, i sei consiglieri avrebbero lasciato per timore di un intervento della Corte dei conti sulla nomina degli advisor. Il Tesoro, che detiene il 100% di Ita, ha scelto i suoi revisori con il compito di indicare quale sia la procedura di dismissione, ma anche Ita ha scelto un collegio di advisor sia per curare la parte finanziara che per quella legale. La compagnia di bandiera è tornata anche al centro del dibattito politico. Nella maggioranza si sono create due cordate: da una parte il centrodestra che spinge per una cessione a Lufthansa mentre dall’altra, il centrosinistra, auspica la vendita a Air France.

PICCOLI BORGHI, 3 PROGETTI PER LE COMUNITA’ VERDI

Comunità locali costituite da territori rurali e di montagna, unite per sfruttare in modo sostenibile le risorse principali di cui dispongono. Sono le Green Comunities, realtà verdi al centro di tre progetti pilota illustrati dalla ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini. Abruzzo, Emilia Romagna e Piemonte le tre regioni scelte per partire. Un investimento da 6 milioni, due per regione. L’obiettivo, sottolinea la ministra, è anche il contrasto allo spopolamento delle aree montane. I progetti, assicura, porteranno vantaggi su gestione integrata del patrimonio agroforestale, risorse idriche, attenzione allo sviluppo sostenibile, attività produttive e sinergia tra i Comuni ma con la regia regionale.

